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Samsung opravuje 56 bezpečnostních chyb u staršího modelu FE. Na Android 17 si ale ještě počkáte

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Samsung začal pro Galaxy S24 FE distribuovat bezpečnostní balík s 56 opravami. Velký upgrade na Android 17 ale pro tento model zatím nespustil.
Android telefon Samsung Galaxy S24

Android telefon Samsung Galaxy S24

Zdroj: 可恩 Ke En / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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