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Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě

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S přibývajícími roky se mění celé tělo a intimní partie nejsou výjimkou. U penisu ale není všechno tak jednoduché, jak by napovídaly hospodské legendy o ztracených centimetrech. Změna může být skutečná, ale stejně dobře může jít o optický klam nebo zdravotní problém.
Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě

Zmenšuje se penis s věkem? Medicínský pohled do trenýrek, který rozptýlí všechny pochybnosti lépe než kamarádi v hospodě

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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