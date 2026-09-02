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Tisíce lidí si přivazují telefon na hlavu a natáčí domácí práce za peníze. Roboti se tak učí žehlit, vařit a uklízet za nás

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Platformy jako Kled, Luel nebo Waffle Video platí lidem za záběry z první osoby, které slouží k trénování humanoidních robotů.
Robot, postava

Robot, postava

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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