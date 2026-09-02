Kapitán české reprezentace Krejčí se v Anglii bouří. Odmítá hrát ve druhé lize

1. září 2026, poslední hodiny přestupového okna. Wolverhampton prohrává na hřišti West Hamu 2:4 a kapitán české reprezentace sedí na lavičce jako nevyužitý náhradník. Ani minuta. Žádný pozdní obrat, žádný dramatický přestup na poslední chvíli. Ladislav Krejčí zůstává hráčem klubu, který sestoupil do druhé anglické ligy, a který ho tam prakticky nepoužívá. Vznikla patová situace, v níž prohrávají obě strany.
Šest minut za měsíc
Čísla mluví jasně. Od začátku sezony 2026/27 odehrál Krejčí v Championship přesně nula minut. Jeho jediný soutěžní vstup na hřiště přišel 7. srpna v Carabao Cupu proti čtvrtoligovému Port Vale, nastoupil v 84. minutě a odehrál šest minut. Pak ticho. Proti Sheffield Wednesday 25. srpna nebyl v nominaci. Proti Stoke o čtyři dny později totéž. A 1. září proti West Hamu sice figuroval na lavičce, ale trenér Vítor Pereira po něm nesáhl.
Trenér Wolves přitom před startem ligy situaci vysvětloval pragmaticky. Krejčí se vrátil pozdě po mistrovství světa 2026, kde dovedl český tým jako kapitán, a podle Pereiry jednoduše nebyl kondičně připravený do základní sestavy. „Je to hráč, kterého chci mít v týmu,“ řekl kouč v polovině srpna pro iDNES. Jenže ve stejném rozhovoru přiznal, že klub si nemůže dovolit udržet všechny.
Nechce hrát Championship
Podle informací BBC a novináře Nicka Mashitera, které přinesly české i zahraniční servery, Krejčí druhou anglickou ligu hrát nechce. Přímý veřejný výrok sedmadvacetiletého obránce v otevřených zdrojích sice dohledatelný není, žádná tisková konference, žádný rozhovor, kde by to řekl na kameru. Signály ale směřují jednoznačně.
Nejkonkrétnější stopa vede do San Sebastiánu. Real Sociedad poslal Wolves oficiální nabídku, kterou klub odmítl. Přesná částka zveřejněna nebyla, ale Mundo Deportivo popsal cenový rozpor: Wolves za Krejčího zaplatili kolem 30 milionů eur, zatímco historický nákupní strop Realu Sociedad činí 20 milionů. Spoluhráč z baskického klubu Yangel Herrera v rozhovoru pro Marcu prozradil, že mu Krejčí osobně řekl, že chce přijít. Bez hostování nebo výrazné slevy ale trvalý přestup reálný nebyl.
Druhou variantou byl West Ham, jenže ten hraje rovněž Championship a podle inFotbalu Wolves odmítli posilovat přímého rivala. A Leeds United, kam se Krejčí rovněž spojoval? Ten mezitím posílil obranu jinak: v červenci podepsal Tarika Muharemoviće ze Sassuola na pět let, v srpnu přivedl zkušeného Nica Elvediho z Mönchengladbachu. Dva hotové stopery pro Premier League, kam se Leeds vrátil. Na Krejčího nečekal.
Paradox: drží ho, ale nepoužívá
Tady je jádro celého příběhu. Wolves Krejčího formálně vedou jako aktivního člena prvního týmu. Na oficiálním webu klubu figuruje od 15. června 2026 jako kmenový hráč, jeho smlouva běží do roku 2030. Automatický přechod z hostování do trvalého angažmá se aktivoval po splnění smluvních klauzulí. Klub investoval desítky milionů eur a nechce prodávat pod cenu.
Zároveň ho ale na startu sezony prakticky nepoužívá. Výsledkem je klasický pat známý z moderního fotbalu: hráč, který je příliš drahý na to, aby odešel za podmínek přijatelných pro klub, a příliš ambiciózní na to, aby se smířil s rolí, kterou mu sestup přinesl. Wolves nechtějí posílit rivala, nechtějí tratit na investici a trenér tvrdí, že ho chce. Krejčí chce hrát na nejvyšší úrovni a podle všeho nemá zájem budovat si kariéru v Championship.
Co to znamená pro českou reprezentaci
Anglické letní přestupové okno se uzavřelo 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Krejčí zůstal ve Wolves. Nejbližší šance na transfer v rámci Anglie přijde až v zimním okně, které běží od 1. do 31. ledna 2027. Teoreticky může odejít do země, kde je registrační období ještě otevřené, ale konkrétní varianta veřejně doložená není.
Pro českou reprezentaci to má praktický dopad. Krejčí převzal kapitánskou pásku v březnu 2026 a podle UEFA ji nosil i na mistrovství světa. Formálně mu ji nikdo neodebírá. Jenže 26. září hraje Česko v Lize národů doma s Chorvatskem a o tři dny později s Anglií. Kapitán národního týmu by na tyto zápasy dorazil s jedním šestiminutovým vystoupením v poháru za celý měsíc. Bez ligového rytmu, bez zápasové ostrosti.
Smlouva do roku 2030 znamená, že Wolves mohou Krejčího držet velmi dlouho. Pro sedmadvacetiletého obránce v nejlepších letech je každý měsíc bez soutěžního fotbalu ztrátou, kterou nelze dohnat. Pro klub je to drahé aktivum, které nepracuje. Lednové okno se rázem stává klíčovým termínem; pokud se do té doby nic nezmění, bude mít český kapitán za sebou půl roku téměř bez fotbalu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl