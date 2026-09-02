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Kapitán české reprezentace Krejčí se v Anglii bouří. Odmítá hrát ve druhé lize

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Ladislav Krejčí má na startu sezony Championship nula ligových minut. Wolves ho nepoužívají, ale zároveň ho odmítají pustit.
Kapitán české reprezentace Krejčí se v Anglii bouří. Odmítá hrát ve druhé lize

Kapitán české reprezentace Krejčí se v Anglii bouří. Odmítá hrát ve druhé lize

Zdroj: Girona FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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