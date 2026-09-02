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Kofola koupila legendární českou minerálku za 440 000 000 Kč

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Nápojová skupina Kofola společně s investiční skupinou Invest Gate dokončily převzetí výrobce léčivých minerálních vod BHMW. Transakce v hodnotě 440,5 milionu korun získala zelenou od Krajského soudu v Plzni.
Kofola koupila legendární českou minerálku za 440 000 000 Kč

Kofola koupila legendární českou minerálku za 440 000 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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