Kofola koupila legendární českou minerálku za 440 000 000 Kč

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Tuzemský nápojový průmysl zažil jednu z nejvýznamnějších transakcí posledních měsíců. Společnost Kofola v alianci s finanční skupinou Invest Gate úspěšně dokončila akvizici tradičního výrobce minerálních vod BHMW. Celý obchod musel projít náročným schvalovacím procesem, protože prodej byl součástí probíhajícího insolvenčního řízení.
Krajský soud v Plzni nakonec zveřejnil v insolvenčním rejstříku rozhodnutí, které celé transakci udělilo definitivní požehnání. Kupující konsorcium zaplatí za fungující závod 440,5 milionu korun. V kupující společnosti European Healing Waters drží Kofola majoritních 90 procent, zatímco Invest Gate vlastní zbývající desetinu.
Soudní kontrola prověřila každý detail
Justice musela velmi pečlivě posoudit všechny aspekty prodeje mimo standardní dražbu. Soudní instance detailně zkoumala nejen konečnou výši nabídnuté částky, ale také celý postup při výběru nového vlastníka. Výsledkem bylo konstatování, že všechny stanovené podmínky pro prodej podniku byly beze zbytku splněny.
Klíčovým faktorem rozhodnutí byla maximální transparentnost celého procesu. Kupní smlouva včetně přesné částky a identifikace kupujícího subjektu byla včas zveřejněna. Věřitelský výbor provedl důkladnou kontrolu a oficiálně schválil jak vítězného zájemce, tak samotnou kupní cenu i zvolenou formu převodu majetku.
Kladné stanovisko zaujali rovněž zajištění věřitelé, kteří již dříve souhlasili se zpeněžením jejich zajištěného majetku v rámci prodeje celého závodu jako jednotného funkčního celku.
Právní spory nezastavily prodej
Soud se musel vypořádat také s takzvanými incidenčními spory, které se v rámci insolvence stále vedou. Tyto právní pře se týkají především požadavků na vyjmutí určitého majetku z majetkové podstaty. Podle rozhodnutí soudu však tyto dílčí spory nepředstavují pro dokončení transakce žádnou překážku.
Justice dospěla k závěru, že vedené spory se netýkají majetku, který je v současnosti prodáván v rámci fungujícího závodu. Případné pokračování soudních pří proto samotný prodej společnosti novému vlastníkovi nijak neohrozí.
O záchranu tradičního podniku se ucházelo více zájemců. Insolvenční správce nakonec posuzoval tři vážné nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti European Healing Waters, za kterou stojí strategické spojenectví Kofoly a Invest Gate. Ačkoli Kofola informovala o svém úspěchu ve výběrovém řízení už během července, obchod byl tehdy podmíněn právě pravomocným souhlasem insolvenčního soudu.
Od bouřlivého odporu k fungujícímu provozu
Cesta k nynějšímu výsledku byla poměrně komplikovaná. Samotné vedení BHMW se zahájení insolvenčního řízení od počátku aktivně bránilo. Představitelé firmy proces veřejně označovali za pokus o nepřátelské převzetí a poukazovali na údajné střety zájmů mezi některými věřiteli a potenciálními zájemci o koupi. Společnost BHMW se do insolvence dostala v červnu 2025 kvůli neschopnosti splácet své dluhopisy a nárůstu celkových závazků.
Soudní instance nicméně konkurz potvrdily a insolvenční řízení pokračovalo až k finálnímu prodeji celého závodu. I přes probíhající právní bitvy se v podniku nikdy nezastavila výroba. Společnost zůstala plně operativní a zachovala provoz ve svých klíčových lokalitách. Ve výrobním závodě v Bílině v současnosti pracuje ve dvousměnném provozu 22 zaměstnanců, zatímco provoz v Mariánských Lázních zaměstnává dalších šest pracovníků.
Vedení podniku převzal krizový manažer Libor Duba, pod jehož vedením se podařilo firmu po několika ekonomicky složitých letech stabilizovat a dovést zpět do ziskového hospodaření.
Z pohledu financí čeká nového majitele podstatně přehlednější situace, než s jakou se podnik potýkal v minulých letech. Původní společnost BHMW byla zatížena dluhy ve stovkách milionů korun. Zásadní výhodou nákupu podniku v insolvenčním řízení je fakt, že naprostá většina těchto starých závazků zůstává v insolvenčním řízení a nepřechází na nového majitele.
Kofola a Invest Gate tak za více než 440 milionů korun získávají zdravě fungující podnik zbavený historické zátěže. Do portfolia Kofoly přibude ucelená řada věhlasných minerálních vod s historií přesahující 350 let. Z výrobního závodu v Bílině u Teplic jde o světoznámou Bílinskou kyselku a vysoce mineralizovanou Zaječickou hořkou. Ze západočeských Mariánských Lázní pak Kofola do své rodiny začlení tradiční značky Rudolfův pramen a Excelsior.
Zdroje článku: e15.cz, novinky.cz, vary.rozhlas.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková