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Ropucha zhatila Berlínu miliardovou továrnu na baterie. Evropská jednička míří do Bavorska, kde nepřekážejí

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Chráněná ropucha zelená a vleklé povolování vyhnaly první evropskou výrobu sodíkových baterií z Berlína. Investice za více než dvě miliardy míří do Bavorska.
Olověné baterie Bulldog, výroba

Olověné baterie Bulldog, výroba

Zdroj: Bulldog Battery Corporation
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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