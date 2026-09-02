Božský comeback Plíškové. Byla na pokraji vyřazení, na US Open přežila i díky zázračnému přechodu k síti

Neděle 30. srpna, Flushing Meadows. Belgičanka Hanne Vandewinkelová servíruje na vítězství, Plíšková stojí na returnu a prohrává o set a brejk. Jeden míč od konce. A právě v tu chvíli udělá něco, co od ní v posledních měsících neviděl skoro nikdo: vyrazí dopředu. Agresivně, bez pojistky, rovnou k síti. Bod získá. A od té chvíle se zápas otočí tak dramaticky, že po něm sama přizná: „Asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem předtím věřila.“
Mečbol, který změnil všechno
Skóre 2:6, 2:5 vypadá jednoznačně. Jenže Plíšková po zápase v rozhovoru s českými novináři v New Yorku upozornila na detail, který čísla nezachytí: v řadě gemů měla gemboly a šance, které nedotáhla. Herně nebyla tak daleko, jak naznačovalo skóre. Výsledkově ale ano, a to je v tenise jediné, co počítá.
Za stavu 4:5 ve druhém setu přišel mečbol soupeřky. Plíšková se rozhodla riskovat. Místo čekání na chybu Vandewinkelové vyběhla k síti. Sama ten okamžik popsala jako „zázračný“ přechod dopředu. Bod odvrátila, a hlavně poprvé v zápase skutečně uvěřila, že to může otočit.
Od té chvíle získala pět gemů v řadě. Druhý set uzavřela 7:5. Ve třetím odskočila na 4:0 a zápas dovedla do konce 6:3. Vandewinkelová se po odvráceném mečbolu viditelně sesypala, zatímco Plíšková hrála s lehkostí, kterou fanoušci pamatují z jejích nejlepších let.
Návrat na místo činu
Příběh tohoto obratu má hlubší vrstvu než jen dramatické skóre. Právě na US Open 2024 si Plíšková po třech výměnách proti Jasmine Paoliniové zničila levý kotník. Praskly všechny vazy i obě šlachy, jak sama řekla: „Pohromadě to držely jen kosti.“ Následovala velká otevřená operace, po půl roce další zákrok kvůli infekci. Dva měsíce prakticky nemohla chodit a musela se chůzi učit znovu.
Návrat na kurty zabral většinu sezony 2025. Sezonu 2026 začínala mimo první tisícovku žebříčku WTA. Ve Wimbledonu už měla bilanci 20:9 a pohybovala se kolem 73. místa. V době US Open byla v širší Top 60. Postupný, řízený comeback, ne exploze, ale trpělivé budování.
O to víc překvapila příprava na severoamerický hard. V Torontu schytala od Mirry Andrejevové 0:6, 2:6. V Cincinnati totéž od Sáry Bejlekové, 0:6, 2:6. Dvě kanárové porážky za sebou. Kdo sledoval jen výsledky, mohl mít pocit, že New York bude formalita s rychlým odchodem.
Stará drzost v novém těle
Jenže US Open je pro Plíškovou zvláštní turnaj. Finále 2016, čtvrtfinále v letech 2017, 2018, 2021 a 2022. Žádný jiný grandslam jí nesedí tak stabilně. A právě tady, na místě, kde si před dvěma lety zničila kotník, vytáhla moment, který připomínal její nejodvážnější tenis.
Ten náběh k síti při mečbolu nebyl jen taktická volba. Byl to signál. Plíšková po comebacku hrála převážně opatrně, dávkovala zátěž, vybírala turnaje. Po Wimbledonu si vzala měsíční pauzu, pravděpodobně kvůli regeneraci a řízenému rozložení zátěže; sama dříve přiznala, že tělo snášelo začátek roku těžce a mezi turnaji potřebovala větší mezery. Ale v tom jednom bodu na Flushing Meadows se rozhodla hrát jako hráčka, která byla světovou jedničkou. Ne jako hráčka, která se učila znovu chodit.
Podle nás právě tohle odlišuje její obrat od šťastného úniku. Šťastný únik je, když soupeřka zahraje dvojchybu na mečbolu. Agresivní volej pod maximálním tlakem po dvouletém comebacku ze zničeného kotníku, to je něco jiného.
Co přijde dál
Ve 2. kole čeká Plíškovou nasazená patnáctka Diana Šnajderová. Papírově tvrdší soupeřka, čerstvější hardová forma. Plíšková nebude favoritkou. Ale psychický impulz z odvráceného mečbolu má svou váhu, a newyorský hard je povrch, na kterém odehrála nejlepší grandslamy kariéry.
Sama po zápase naznačila, že horizont kariéry se krátí. Nechce se „táhnout do čtyřiceti let“. Pokud 2026 není její poslední sezona, ta příští už podle jejích slov být má. Přesný termín konce neoznámila, ale rámec je jasný.
Jeden bod od vyřazení, náběh k síti, pět gemů v řadě. Flushing Meadows jí před dvěma lety vzalo kotník. V neděli jí vrátilo něco, co se operovat nedá: víru, že to ještě umí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný