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Bunyip měl číhat v řekách, bažinách a billabonzích. Australské monstrum může skrývat tuleně, megafaunu i mnohem starší příběh

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Voda byla klidná, dokud se z ní neozval podivný řev. Pak se na hladině objevila tmavá hlava. Někdo ji popsal jako psí, jiný jako koňskou, další v ní viděl tuleně. Tělo mělo být chlupaté, někdy opatřené ploutvemi, jindy dlouhým krkem, hřívou nebo dokonce kly. Jednou šlo o tvora sotva většího než pes, podruhé o několikametrovou příšeru, která měla číhat v hlubokých tůních, řekách a australských billabonzích. Jmenovala se Bunyip.
Bunyip měl číhat v řekách, bažinách a billabonzích. Australské monstrum může skrývat tuleně, megafaunu i mnohem starší příběh

Bunyip měl číhat v řekách, bažinách a billabonzích. Australské monstrum může skrývat tuleně, megafaunu i mnohem starší příběh

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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