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Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

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Ani letošní rok nebude ochuzen o aktuálního zástupce v řadě Galaxy Quantum, kterou firma Samsung udržuje při životě ve spolupráci s největším jihokorejským operátorem SK...
Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

Samsung odhaluje 7. generaci modelu Galaxy Quantum

Zdroj: Samsung Galaxy Quantum 7 | Zdroj: SK Telecom
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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