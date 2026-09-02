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Radiátory dokážou během topné sezony příjemně provonět celý domov. Stačí na ně položit několik plátků pomeranče

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Voňavá domácnost je příjemná záležitost. A když už máme topnou sezonu a za teplo si platíme nemalé částky, bylo by chytré využít teplý vzduch stoupající z radiátoru také k něčemu jinému.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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