Radiátory dokážou během topné sezony příjemně provonět celý domov. Stačí na ně položit několik plátků pomeranče

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Radiátory dokážou během topné sezony příjemně provonět celý domov. Stačí na ně položit několik plátků pomerančePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Voňavá domácnost je příjemná záležitost. A když už máme topnou sezonu a za teplo si platíme nemalé částky, bylo by chytré využít teplý vzduch stoupající z radiátoru také k něčemu jinému.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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