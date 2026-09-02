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Kvašená zelenina krok za krokem: Jednoduchý recept na domácí fermentaci bez speciální výbavy

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Kvašená zelenina doma není žádná magie ani složitá chemie. Stačí správný poměr soli, čerstvá zelenina a trocha trpělivosti. Z jedné dávky vznikne plná kvasná nádoba plná živých bakterií, vitamínu C a chuti, která překoná jakékoli kupované pickles.
Fotografie k fermentované zelenině

Fotografie k fermentované zelenině

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Kvašená zelenina krok za krokem: Jednoduchý recept na domácí fermentaci, který funguje i bez zkušeností a speciálního vybavení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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