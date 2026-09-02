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Telefon přežil pád z 30 km bez padáku a funguje. Obal inspirovaný airbagy se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů

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iPhone 17 Pro v obalu RhinoShield AirX dopadl z výšky 30 607 metrů na zem, a šel zapnout, volat i fotit. Guinness rekord uznal 24. června 2026.
Ochranný obal na telefon, chrání před pádem a rozbitím

Ochranný obal na telefon, chrání před pádem a rozbitím

Zdroj: RhinoShield
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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