Telefon přežil pád z 30 km bez padáku a funguje. Obal inspirovaný airbagy se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů

Dne 22. června 2026 se nad Esrange Space Center u švédské Kiruny odehrál experiment, který zní jako scénář reklamy na odolnost. Stratosférický balón vynesl iPhone 17 Pro v ochranném obalu AirX do výšky 30 607 metrů, tedy více než třikrát výš, než létají komerční letadla, a více než trojnásobek výšky Everestu. Pak telefon pustili. Bez padáku. Pravidla Guinnessovy knihy rekordů padák na telefonu výslovně zakazovala a vyžadovala, aby obal narazil do země jako první. Po zhruba 25 minutách volného pádu arktickou stratosférou, kde teploty klesaly k minus 60 stupňům a tlak činil asi jedno procento běžného tlaku u hladiny moře, dopadl telefon do neobydlené švédské divočiny. Hledací tým dvou inženýrů firmy Sent Into Space a dvou videografů ho s pomocí GPS trackeru a vrtulníku lokalizoval po více než pěti hodinách v okruhu dvou kilometrů. Adjudikátorka Guinness World Records Juliet Dawsonová po dopadu ověřila, že telefon jde zapnout i vypnout, zvládne hovor a vyfotí snímek. Exteriér zůstal neporušený. O dva dny později, 24. června, byl rekord oficiálně zapsán pod titulem „Highest drop of a mobile phone in a phone case (natural landforms)”.
Rekord, nebo reklama? Obojí
Bylo by naivní předstírat, že tady nešlo o marketing. RhinoShield za projektem stál společně s britskou aerospace firmou Sent Into Space, přípravy trvaly zhruba rok a jeden ze čtyř vypuštěných nákladů nesl výhradně kamery pro propagační záběry. Jenže to neznamená, že šlo o podvod. Guinness vyžadoval synchronizovanou telemetrii i video k ověření výšky, minimálně dvě nezávislá svědecká prohlášení, kompletní fotografickou dokumentaci a u technických rekordů i odborného svědka. Plánované byly tři shozy z 26, 28 a 30 kilometrů; rekordních 30 607 metrů nakonec vzniklo neúmyslným uvolněním při třetím pokusu, což paradoxně přidalo na autenticitě. Telefon během sestupu neměl žádné topení ani další ochranné vybavení. Jediné, co ho dělilo od destrukce, byl obal.
Jak funguje obal inspirovaný airbagy
AirX není klasický silikonový kryt, který jen obalí hrany telefonu. RhinoShield ho postavil na principu, který si vypůjčil z automobilových airbagů a tlumicích mezipodešví sportovních bot – ne doslova stejné materiály, ale stejnou logiku práce s energií nárazu.
Konstrukce stojí na dvou vrstvách:
- Vzduchové komory – 360° kanály naplněné vzduchem, které energii nárazu přijmou, na kritické milisekundy ji uzavřou a postupně rozptýlí.
- Kompresní skelet – vnitřní žebra, která zbývající ráz odvádějí do stran, pryč od displeje a citlivé elektroniky.
Materiálem je proprietární TPE (termoplastický elastomer), u kterého vývojáři hledali rovnováhu mezi měkkostí při nárazu a rychlým návratem do původního tvaru. Výrobce uvádí, že AirX izoluje až 81 % rázové energie a vydrží třicetkrát více opakovaných nárazů než běžné ochranné kryty. Vývoj si vyžádal přes 100 vzorů tlumicích struktur a více než 70 iterací prototypů.
A tady je podstatný posun oproti většině konkurence: RhinoShield AirX necílí primárně na prasklé sklo. Prodejní argument je ochrana proti skrytému internímu poškození, tedy uvolněným konektorům, mikroprasklinám v baterii nebo posunutým optickým modulům, které se po opakovaných běžných pádech nemusí projevit hned, ale mohou telefon postupně degradovat. Laboratorní rating partnera Sent Into Space uvádí odolnost při pádu z přibližně 3,35 metru, což odpovídá reálným scénářům: pád ze stolu, z ruky při telefonování nebo z kapsy při vystupování z auta.
Kolik stojí a kde ho Češi koupí
AirX je běžně prodávaný produkt, ne limitovaná edice vyrobená pro rekord. Na evropském e-shopu RhinoShield stojí od 62,99 eur, což v přepočtu podle kurzu ČNB z 28. srpna 2026 vychází na přibližně 1 520 Kč bez dopravy. Zásilky pro Evropu jdou z francouzského skladu a výrobce výslovně uvádí doručení přes lokální poštovní sítě včetně České pošty. Samostatný český korunový ceník výrobce zatím nemá.
Pro srovnání: v portfoliu samotného RhinoShieldu je AirX prémiová volba. Základní řada SolidSuit začíná na 29,99 eurech, tedy zhruba 725 korunách. AirX stojí více než dvojnásobek, ale nabízí jinou kategorii ochrany.
A co české alternativy? Epico, český výrobce příslušenství, nabízí ImpactBuffer Mag+ Case s certifikovaným SGS testem pádu z 3 metrů a model UNUM FlexAramid Mag+ Case s aramidovým vláknem a SGS testem pádu z 2,5 metru. Značka FIXED má MagFlow s deklarovanou odolností podle MIL-STD-810H při pádu z 2 metrů. Žádná z těchto alternativ ale nedokládá srovnatelně detailní data k ochraně interních komponent ani nic podobného stratosférickému testu.
Prémiový obal, nebo rovnou odolný telefon?
Existuje i radikálnější cesta: koupit telefon, který ochranu nepotřebuje. Polský Hammer Ventus 5G má certifikace IP68, IP69 i MIL-STD-810H a v balení přidává transparentní kryt s vlastními komorami BumpAIR. Stojí ale 1 799 zlotých, tedy asi 10 000 Kč, a nabízí hardwarovou výbavu střední třídy, ne vlajkovou loď.
Rozhodování je proto jasné. Kdo už vlastní iPhone nebo Galaxy za 30 tisíc a víc, dostane v AirX za 1 500 korun ochranu, která podle výrobce pokryje běžné denní pády i skryté kumulativní poškození. Kdo pracuje na stavbě, v terénu nebo u vody, ten potřebuje odolnost celé konstrukce, a tam prémiový obal nestačí.
Stratosféra jako důkaz
Rekord z 30 607 metrů je spektakulární, ale podle nás nejcennější není číslo samotné. Je to demonstrace principu: pokud vzduchové komory a kompresní skelet udrží iPhone funkční po pádu ze stratosféry bez padáku a bez aktivního vyhřívání, při teplotách kolem minus 60 stupňů, pak pád z kuchyňské linky zvládnou s rezervou. Nezávislý dlouhodobý spotřebitelský test AirX zatím veřejně neexistuje, takže stratosférický shoz zůstává nejtvrdším dostupným důkazem. A ten teď nese razítko Guinness World Records.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman