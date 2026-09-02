Každý týden jiné město, jiný hotel, jiný časový posun. Šafářová přiznala, proč jí před Plekancem žádná láska nevydržela

Když se česká tenistka v červenci 2019 posadila před mikrofon společně s Tomášem Plekancem, řekla větu, která shrnuje patnáct let na okruhu WTA přesněji než jakákoli statistika: „Jsme celý rok pryč, každý týden někde jinde. Když partner není z tenisu, skoro se nemáte šanci vídat.“ A dodala, že přesně na tom krachla většina jejích vztahů. Žádné drama, žádná zrada. Jen letiště, hotel, kurt, a zase od začátku.
Deset měsíců v roce bez domova
Oficiální kalendář WTA pro sezonu 2018 běžel od 1. ledna do 5. listopadu. Austrálie v lednu, Blízký východ v únoru, americká jara, evropské léto na antuce i trávě, asijský podzim. Mezi turnaji přesuny přes časová pásma, které by i zkušeného cestovatele položily na lopatky. Šafářová jednou v Show Jana Krause popsala konkrétní situaci: po fedcupovém zápase ve Španělsku se přes noc přesunula do Dauhá a tam šla rovnou hrát. Žádný den na aklimatizaci, žádný volný víkend s partnerem.
Pro srovnání: hokejista NHL odehraje 82 zápasů v základní části od října do dubna, z toho 41 doma. Cestuje týmovým letem s kompletním servisem. Plekanec sám přiznal, že hokejisté nadávají už při tříhodinovém posunu mezi východním a západním pobřežím. Tenistka řeší mezikontinentální skoky sama, s trenérem a kufrem.
Osm let s Berdychem, důkaz, ne výjimka
Nejdelší známý vztah měla Šafářová s Tomášem Berdychem. Trval zhruba osm až devět let, podle dobových zpráv od roku 2002 do rozchodu v srpnu 2011. Dva lidé ze stejného světa, se stejným rytmem, se stejnými letišti. A přesto to nevydrželo. Pokud nevydržel ani vztah dvou profesionálních tenistů, kteří rozuměli vzájemné nepřítomnosti zevnitř, jakou šanci měl kdokoli zvenčí?
Proč zrovna Plekanec
Snadná odpověď by zněla: osudová láska. Přesnější je: správné načasování. Oba to řekli otevřeně, kdyby se potkali dřív, neměli by šanci. Sezona tenistky a sezona hokejisty se prakticky nepřekrývaly jen v létě, a to nestačí na vybudování vztahu. Vztah se stal veřejným v roce 2018, Šafářová ukončila kariéru v květnu 2019. Plekanec ale aktivně hrál hokej ještě dlouho poté, kariéru uzavřel až 28. října 2023.
Život po kalendáři
V létě 2026 je Plekanec sportovním ředitelem Kladna, Šafářová si po vítězství ve wimbledonském turnaji legend užívá tenisu v dávkách, které si sama vybírá. V rozhovoru pro iDNES říká, že se nechce vracet k režimu letiště-hotel-kurty. Sedm let po konci kariéry zní ta úleva pořád čerstvě.
Společný život popisují pragmaticky: střídají se v péči o děti, nepříjemné povinnosti si občas „střihnou“, snaží se vyhradit dva až tři dny jen pro sebe. Žádný manifest dokonalého vztahu, spíš sada drobných provozních pravidel, která fungují právě proto, že nikdo z nich nemusí každé pondělí balit kufr na jiný kontinent.
Co rozhoduje u elitních sportovců
Příběh Šafářové a Plekance ukazuje něco, o čem se v českém sportovním prostředí mluví málo. U vrcholových atletů často nerozhoduje chemie, ale kalendář. Můžete potkat správného člověka ve špatné sezoně, a špatná sezona trvá deset měsíců v roce, patnáct let po sobě. Šafářová nepotřebovala jiného muže. Potřebovala jinou fázi života.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová