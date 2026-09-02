Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Každý týden jiné město, jiný hotel, jiný časový posun. Šafářová přiznala, proč jí před Plekancem žádná láska nevydržela

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lucie Šafářová v rozhovoru pro Magazín DNES otevřeně popsala, co stálo za koncem většiny jejích vztahů. Nebyl to nedostatek citu, ale kalendář.
Každý týden jiné město, jiný hotel, jiný časový posun. Šafářová přiznala, proč jí před Plekancem žádná láska nevydržela

Každý týden jiné město, jiný hotel, jiný časový posun. Šafářová přiznala, proč jí před Plekancem žádná láska nevydržela

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Emma Smetana zkritizovala, jak české matky oblékají děti. Pak rýpla i do českých žen a přirovnala je k Běloruskám
Emma Smetana zkritizovala, jak české matky oblékají děti. Pak rýpla i do českých žen a přirovnala je k Běloruskám
Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě
Ployhar přiznal slabost pro mladší ženy a sám se bojí, kam to zajde. S Laurou je mezi nimi rozdíl 28 let, chce s ní dítě

Jiřímu Ployharovi je padesát, jeho přítelkyni Lauře dvaadvacet. Herec poprvé otevřeně mluví o tom, že chce...

Kauza Vémola se komplikuje. Bývalá partnerka Soukupa vytáhla video s bílým práškem, které může zápasníka pořádně potrápit
Kauza Vémola se komplikuje. Bývalá partnerka Soukupa vytáhla video s bílým práškem, které může zápasníka pořádně potrápit

Eva Feuereislová zveřejnila v srpnu 2026 starý záznam, na němž má být Karlos Vémola u stolu s bílým...

Celé to byl podvod, přiznala majitelka z Ano, šéfe! Pohlreich hodnotil kuchyni plnou lidí, kteří tam ani nepracují
Celé to byl podvod, přiznala majitelka z Ano, šéfe! Pohlreich hodnotil kuchyni plnou lidí, kteří tam ani nepracují

Premiérový díl obnovené show Ano, šéfe! na Primě provázelo přiznání provozovatelky: část kuchyňského týmu...

Věra Špinarová by žasla, čím se dnes živí její vnučka. Johana vystupuje s Heidi Janků, ale její sen je úplně jinde
Věra Špinarová by žasla, čím se dnes živí její vnučka. Johana vystupuje s Heidi Janků, ale její sen je úplně jinde

Vnučka legendární zpěvačky pracuje jako asistentka pedagoga, občas zpívá v Heidibandu a po nocích míří za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.