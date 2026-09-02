Tahle přehlížená kořenová zelenina je po 60 zásadní. Podpoří paměť, cévy i trávení

V nákupním košíku většiny lidí skončí mrkev, brambory a cibule. Celerová bulva zůstává ležet v regálu, nebo doma poslouží nanejvýš jako vonný základ do vývaru. Přitom právě tahle nevzhledná hrbolatá koule patří po šedesátce mezi nejcennější věci, které si můžete naložit na talíř. Zvládne totiž naráz hned tři věci, na kterých ve vyšším věku opravdu záleží.
Proč je celer po šedesátce jiná liga
S přibývajícími roky se v těle nasčítá spousta drobných změn. Tepny ztrácejí pružnost, tlak se drží spíš při horní hranici a trávení snáší méně než dřív. Mnozí navíc sázejí na doplňky z lékárny, jenže ty tělo dostává v jedné koncentrované dávce.
Výhoda celeru je v tom, jak s ním tělo nakládá. Vitaminy a minerály si z něj bere postupně a v takové vazbě, na jakou je zvyklé z běžného jídla, takže starší organismus nezahltí. K tomu je levný a k mání po celý rok, takže z něj snadno uděláte stálici jídelníčku.
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Klíčovou roli tady hrají ftalidy, specifická skupina látek z celeru. Jejich efekt se dá shrnout jednoduše: pomáhají udržet tepny pružnější, a čím pružnější céva, tím míň se srdce nadře, aby krev dostalo dál. U části lidí se to odrazí i na naměřeném tlaku. Ve stěnách cév totiž dokážou uvolnit napjaté svalstvo, a tepny tak získají víc prostoru.
Ke zdraví oběhu přispívá i vysoký obsah draslíku. Ten pomáhá odplavovat sodík z nadbytku soli, a právě sůl žene tlak nahoru. Jeho dostatečný příjem bývá spojován i s nižším rizikem mozkové mrtvice. Vitamin K v bulvě navíc brzdí ukládání vápníku do tepen, které by je jinak dělalo tvrdšími a užšími.
Podpora pro paměť i nervy
Celer si zaslouží pozornost také kvůli mozku. Obsahuje antioxidační flavonoidy apigenin a luteolin, které chrání nervové buňky a tlumí záněty. Právě dlouhodobé záněty v mozku vědci dávají do souvislosti se zhoršováním paměti ve stáří, takže látky, které je krotí, stojí za pozornost.
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Svou roli hrají i vitaminy skupiny B, kterých má celer slušnou porci. Vyživují nervovou soustavu a podílejí se na tom, aby měly mozkové buňky dost energie. Pravidelná porce zeleniny bohaté na tyhle látky se řadí mezi nejjednodušší způsoby, jak podpořit hlavu.
Vláknina, která rozhýbe líné střevo
Zácpa trápí ve vyšším věku spoustu lidí a celer patří k jejím tichým přemožitelům. Je bohatý na vlákninu, která nastartuje střevní peristaltiku a pomáhá s pravidelným vyprazdňováním. Vláknina zároveň slouží jako potrava pro hodné bakterie ve střevech, na kterých závisí velká část našeho zdraví.
Přidají se éterické oleje, jimž celer vděčí za svou výraznou vůni. Dokážou uklidnit podrážděný žaludek a rozhýbat trávení, což ocení každý, komu těžší jídla dělají potíže.
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Přínosy celeru po šedesátce přehledně shrnuje následující tabulka:
Oblast Klíčové látky v celeru Jak pomáhají Cévy a krevní tlak ftalidy, draslík, vitamin K ftalidy pomáhají uvolnit svalstvo ve stěnách tepen a udržet je pružnější, draslík odplavuje sodík z nadbytku soli a vitamin K brzdí ukládání vápníku do tepen Paměť a nervy flavonoidy apigenin a luteolin, vitaminy skupiny B apigenin a luteolin chrání nervové buňky a tlumí záněty, vitaminy B vyživují nervovou soustavu a podílejí se na energii mozkových buněk Trávení vláknina, éterické oleje vláknina nastartuje střevní peristaltiku a slouží jako potrava pro střevní bakterie, éterické oleje uklidní podrážděný žaludek a rozhýbou trávení Jak celer dostat na talíř
Zařadit celer do jídelníčku jde spoustou způsobů. Nejvíc živin zůstane v syrové bulvě, třeba v remuládě nebo nastrouhané do salátu s jablkem. Kdo má radši teplou kuchyni, může ho zapéct s kořenovou zeleninou, uvařit z něj krémovou polévku nebo ho osmažit v trojobalu jako řízek. Chutná i jako pyré místo bramborové kaše. U oblíbené celerové šťávy platí, že odšťavněním se vytratí velká část vlákniny, takže víc si tělo odnese z verze bez cezení.
Přečtěte si také: 3 věci ve vaší kuchyni, které jsou špinavější než záchodové prkénko. Ta poslední vás dostane Celer zvládne spoustu úprav od syrové remulády po krémovou polévku, přičemž nejvíc živin zůstane v syrové bulvě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pár upozornění se ale hodí:
U citlivějších lidí může větší porce celeru nafouknout břicho, s množstvím to proto nepřehánějte. Kdo užívá léky na ředění krve, měl by vyšší příjem vitaminu K probrat se svým lékařem, protože může ovlivnit jejich účinek. Při přetrvávajících zdravotních potížích se vždycky poraďte s odborníkem.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/celer-zdravi-vitamin-hydratace-vyuziti-v-kuchyni, https://www.diastyl.cz/celer-je-skvely-spojenec-diabetiku-pomuze-s-vysokym-tlakem-zanety-i-pri-hubnuti/, https://zdravopedie.cz/zelenina/celer, https://www.denik.cz/zdravi/celer-zdravi-imunita-jatra-potence/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/celer-ucinky-tlak-cevy/