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Září na SkyShowtime přinese novou řadu Star Treku, vrací se Harriganovi a těšit se můžete i na dokument s Elvisem Presley

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Zářijová nabídka SkyShowtime přináší druhou sérii mafiánské Země gangů, dokument o tenisových jedničkách a exkluzivní záběry legendárního Elvise Presleyho.
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy)

Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy)

Zdroj: FOTO:© Paramount+, distr. SkyShowtime
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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