Září na SkyShowtime přinese novou řadu Star Treku, vrací se Harriganovi a těšit se můžete i na dokument s Elvisem Presley

Září na streamovací platformě SkyShowtime se ponese ve znamení napínavých seriálů i zajímavých filmových kousků. Diváci se mohou těšit na rodinná dramata z podsvětí, psychologické sondy do života vrcholových sportovců i návrat oblíbených kriminálních hrdinů. Nabídka pamatuje i na milovníky hudebních dokumentů a klasických filmových hitů. Mafiánské impérium a boj o přežití
První podzimní měsíc otevírá devítidílný seriál M.I.A., který odstartuje exkluzivně třetího září prvními třemi epizodami. Hlavní hrdinka Etta Tiger Jonz se ocitá ve světě drogového byznysu v nebezpečném miamském podsvětí. Její rodinné impérium se hroutí a ona musí pro záchranu života naplno využít svůj důvtip i schopnost orientovat se v prostředí plném násilí a zrady.
Na obrazovky se 21. září vrací také Harriganovi v druhé sérii oblíbeného hitu MobLand (Země gangů). Deset nových epizod sleduje jejich zoufalý boj o udržení rozpadajícího se zločineckého impéria proti sílícím rivalům. V hlavních rolích se představí herecká esa Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren. Rodinný fixer Harry Da Souza stojí na tenkém ledě, loajalita se drolí a boj o moc nezná žádné slitování.
Od 25. září se můžete na SkyShowtime těšit na čtvrtou řadu seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy), kde se opět v hlavních rolích objeví Anson Mount, Rebecca Romijn a Ethan Peck.
Tenisové hvězdy a polské krimi
Sportovní fanoušci ocení čtyřdílnou dokumentární sérii Aces: The ATP No. 1 Club. Od 6. září nabízí exkluzivní pohled do psychologických bitev těch nejlepších světových tenistů. Dokument provede kariérami hráčů jako Roger Federer, Pete Sampras nebo současných hvězd Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Intimní výpovědi odhalují vysokou osobní daň za dosažení a udržení pozice světové jedničky.
MobLand, FOTO: Distr. SkyShowtime
Pro milovníky napětí tvůrci od 10. září připravili volné pokračování polského diváckého hitu Deadly Ties (Osudová pouta). Antropoložka Anka Serafinová a novinář Bastian Strzygoń vyšetřují brutální vraždu studentky architektury ve Slezsku. Způsob provedení kopíruje rukopis uvězněného sériového vraha přezdívaného Upír ze Szombierek, a policie tak přešlapuje na místě v zoufalé snaze případ vysvětlit.
Konec měsíce od 25. září patří pětidílnému thrilleru Possession. Ambiciózní právnička Claudia odcestuje na Jamajku řešit dědický spor o tamní sídlo Hope Hill. Zlověstná plantáž rodiny Connaughtů ji přitom dlouhodobě pronásleduje v nočních můrách. Postupně odhalované spojení mezi historickými hrůzami a současnými křivdami slibuje napínavou podívanou.
Filmové a dokumentární klenoty
Filmová nabídka odstartovala hned 1. září dramatem History of Sound o talentovaném zpěvákovi Lionelovi z kentuckého venkova a jeho cestě za pochopením významu hudby. 11. září následuje mockument The Moment, kde v hlavní roli popové hvězdy čelící tlaku slávy září Charli XCX. Zlatým hřebem se 15. září stane dokument EPiC: Elvis Presley in Concert od režiséra Baze Luhrmanna s dosud nezveřejněnými záběry legendárních vystoupení krále rock’n’rollu.
Nabídku uzavírá připomenutí filmových klasik vhodných k návratu do školy. Předplatitelé se mohou vrhnout na celou trilogii Návrat do budoucnosti, hudební komedii Ladíme! či kultovní Školu Ro(c)ku. Dětští diváci se mohou během září těšit na nové epizody animovaných seriálů Tim Rex ve vesmíru, Lumpíci a Rubble a jeho parta.
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