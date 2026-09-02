Odsouzený vrah, předseda republikánů i sexy mozek. České legendy se pobijí v kleci

Na české scéně bojových sportů vzniká nový projekt G MMA. Jeho první turnaj se uskuteční 31. října v pražské Nové Spirále a nabídne poměrně neobvyklou sestavu účastníků. Na galavečeru a v kleci se objeví bývalý premiér, předseda republikánů, odsouzený vrah, influenceři i profesionální zápasník.
Hlavním promotérem a ústřední postavou projektu je Jakub Jíra, který v minulosti působil v obdobné organizaci Clash of the Stars zaměřující se také zejména na bizarní zápasy. „Je to něco, co jste ještě nikdy neviděli,” lákal na tiskové konferenci Jíra.
Na prvním galavečeru by se měli představit expremiér Jiří Paroubek, předseda neparlamentních republikánů Miroslav Sládek nebo odsouzený vrah Jiří Kajínek. Doplní je profesionální bijec Machmud Muradov, který má zkušenosti z MMA.
Zapálený republikán versus sexy mozek
Nejen obyvatelům jihomoravské metropole může být povědomé jméno Miroslav Sládek. Ten patřil k nepřehlédnutelným postavám české politiky devadesátých let, nyní se pětasedmdesátiletý muž rozhodl pro kariéru zápasníka.
Miroslav Sládek, zakladatel několika republikánských politických stran, se v roce 2003 stal starostou brněnské městské části Útěchov. Vyhrál i následující předčasné volby v roce 2004, ale post starosty neobhájil. I v současnosti se vyjadřuje k dění v jihomoravské metropoli. Na zastupitelstvu měl připomínky například k novému územnímu plánu či sjezdu sudetských Němců, kde zdůraznil, že by Němci měli za odsun Čechům vlastně děkovat.
Jeho původním soupeřem měl být bývalý premiér Jiří Paroubek, který je jedním z nejvýraznějších a nejkontroverznějších českých politiků po roce 1989. Politik byl lídrem tehdy vládní ČSSD a zapsal se do historie například vajíčkovou válkou z roku 2009. Na předvolebních mítincích po celé republice na Paroubka a jeho kolegy odpůrci házeli stovky vajec. Vše vyvrcholilo na pražském Andělu, kde byl doslova zasypán vajíčky.
Krev by stříkala až na strop, slíbil Sládek
Na tiskové konferenci Paroubek vystoupil, přinesl dort a před koncem programu zmizel. Sládek přiznal, že k zápasu s politikem, který svou bývalou ženu sbalil na sexy mozek, mu chybí potřebná osobní motivace.
„Pan Paroubek je výborný. Těším se na souboj s ním, ale není tady ten správný impuls. Znám jiné politiky, které kdybych dostal do klece, tak by krev stříkala až na strop,“ uvedl Sládek.
Ve hře byli Zeman i Ovčáček
Zatím není rozhodnuto, s kým bude Sládek zápasit. K samotnému střetu s Paroubkem, který bude mít také přidruženou kulinářskou show, zatím podle dostupných informací nedošlo.
Jako Paroubkovy případné náhradníky promotér Jíra zmínil například bývalého mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, který nabídku nejprve přijal a vzápětí zase odmítl, a bývalého prezidenta Miloše Zemana.
Óda na odsouzeného vraha
Na tiskové konferenci Sládek dále zmínil, že strávil sedmnáct dnů v pankrácké věznici. Po boku mu seděl odsouzený vrah Jiří Kajínek, kterému v roce 2017 Zeman udělil milost. Republikán mu vyjádřil velký obdiv.
„Pana Kajínka si velmi vážím. Jeho útěk jsem sledoval, fandil jsem mu. Pro mě to je takový Monte Cristo. To, co předvedl, je fenomenální výkon,” vychválil recidivistu politik.
Jiří Kajínek je český vrah, recidivista a v dnešní době také televizní celebrita a influencer. V roce 1998 byl odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy k doživotnímu trestu odnětí svobody. Z vězení se mu podařilo několikrát uprchnout. V roce 2017 dostal milost.
Bývalý bachař i jediný přeživší střelby
Kajínkův zápas by se měl odehrát podle zatím blíže nespecifikovaných speciálních pravidel. Nastoupit by měl proti soupeři s trefnou přezdívkou Bachař. Mluví se také o tom, že v dalším turnaji se do klece dostane s korunním svědkem v jeho případu Vojtěchem Pokošem. Ten je jediným přeživším střelby, za kterou byl Kajínek pravomocně odsouzen.
Sám Kajínek ale uvedl, že nikoho vyzývat neplánuje, není to prý jeho styl. „Celý život jsem bojoval, celý život jsem trénoval. Dokázal jsem věci, které těžko bude moct někdo překonat,” řekl s tím, že nepotřebuje sám sobě ani okolí nic dokazovat.
Nemlátím lidi zadarmo, říká bijec z povolání
Řada přijde i na uzbeckého profesionálního bojovníka Makhmuda Muradova, na kterého čeká postupně až šest členů z rodiny Kotlárů. Přesný počet i samotná pravidla musí organizace ještě definitivně upřesnit.
„Uděláme show a bude hotovo. Když zaplatíte, je mi jedno, kolik jich bude. Nemlátím lidi zadarmo,” přiznal.
Chuligáni i Flexy Babka
Jedním z dalších netradičních týmových zápasů bude střet dvojice spojené s fanouškovskou scénou Sparty proti dvěma mužům známým z televizního pořadu Policie v akci.
Jana Yngland Hrušková je umělkyně a aktivistka, která chtěla kandidovat na prezidentku. Je známá kontroverzními výroky, ostře se staví proti migrantům a islámu. Polštářovou bitku si střihne s hvězdou sociálních sítí Flexy Babkou. Vstupenky začínají na 1999 korunách.