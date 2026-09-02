Monfils oslavil čtyřicítku na kurtu. První set posledního US Open prohrál 2:6, pak ale soupeři dovolil jen tři gamy

Gaël Monfils mohl své čtyřicáté narozeniny strávit úplně jinak. Místo oslavy nastoupil večer na Louis Armstrong Stadium k prvnímu kolu posledního US Open své kariéry, prohrál úvodní set 2:6 a chvíli to vypadalo, že se rozlučka s New Yorkem smrskne na jeden hodně krátký večer. Pak začal hrát způsobem, kvůli kterému ho tenisoví fanoušci sledují už více než dvě desetiletí.
Adolfo Daniel Vallejo ve zbytku zápasu získal pouze tři gamy. Monfils vyhrál 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, posunul vlastní grandslamovou rozlučku minimálně o jedno kolo dál a stal se nejstarším mužem, který vyhrál zápas hlavní soutěže US Open od Jimmyho Connorse v roce 1992. A ještě jedna krásná shoda: Connors tehdy vyhrál také v den svých čtyřicátých narozenin.
První set vypadal jako velmi nepříjemný scénář rozlučky
Vallejo začal mnohem lépe. Monfils působil pomaleji, ztratil servis a paraguayský soupeř získal pět gamů v řadě. Na obyčejném turnaji by to byl jen špatný začátek.
Tady ale každý ztracený game dostával trochu jinou váhu. Monfils už na začátku sezony oznámil, že rok 2026 bude jeho poslední na profesionálním okruhu. V New Yorku tedy nebylo možné oddělit průběh zápasu od otázky, zda právě nesledujeme jeho poslední sety na US Open.
Po 2:6 mohl velmi snadno přijít další špatný set a pak dlouhé loučení s publikem. Místo toho Monfils během několika minut změnil celý zápas.
Ve čtyřiceti pořád dokázal zapnout „La Monf“
Od druhého setu začal hrát agresivněji, přestal rozdávat jednoduché chyby a postupně dostal Valleja do situace, kdy se utkání hrálo podle jeho rytmu. A samozřejmě přišly i typické monfilsovské momenty.
Ve třetím setu zakončil dlouhou výměnu prudkým forhendem po lajně, zvedl ruce a okamžitě vtáhl do zápasu celý stadion. Později přišly další atletické zákroky a vítězné údery, které na jeho zápasech nikdy nevypadají úplně jako běžný tenis. ATP napočítala Monfilsovi 37 vítězných míčů.
Podstatnější ale bylo, že po prvním setu už Vallejo nedostal téměř žádnou možnost vrátit utkání do původního směru. Skóre dalších tří setů bylo 18:3. Na čtyřicáté narozeniny docela slušná odpověď na otázku, kolik tenisu v něm ještě zůstalo.
Connors čekal na svého následovníka 34 let
Historická statistika vznikla skoro sama. Jimmy Connors 2. září 1992 oslavil čtyřicáté narozeniny vítězstvím nad Jaimem Oncinsem. Od té doby žádný muž jeho věku zápas na US Open nevyhrál. Až Monfils.
Oficiální web US Open připomíná, že za posledních padesát let zvládli v New Yorku vyhrát singlové utkání ve čtyřiceti nebo později pouze Ken Rosewall, Connors a nyní Monfils. To samozřejmě neznamená, že se Francouz chystá v New Yorku bojovat o titul. Jeho další soupeř Learner Tien je přesně o polovinu mladší. Dvacetiletý Američan je nasazenou čtrnáctkou a jejich jediný předchozí vzájemný zápas letos v Montrealu vyhrál. Takže generační symbolika dalšího kola už je skoro až příliš dokonalá.
Monfils nikdy nepotřeboval grandslam, aby byl pro fanoušky důležitý
Právě jeho poslední US Open připomíná ještě jednu zvláštnost celé kariéry. Monfils nikdy nevyhrál grandslam. Nejvýš byl šestý na světě a v New Yorku se dostal nejdál do semifinále v roce 2016. V čistě historických tabulkách tedy stojí výrazně pod hráči, proti kterým většinu kariéry nastupoval. Jenže počet lidí, kteří si na turnaji šli cíleně najít jeho zápas, byl vždy mnohem větší, než by odpovídalo počtu titulů.
Monfils byl jednoduše hráčem, jehož tenis dával smysl sledovat i bez toho, aby člověk nutně potřeboval vědět, jaký je stav žebříčku. Skluz po tvrdém povrchu, sprint několik metrů za základní čáru, výskok při forhendu, náhlý přechod z téměř pasivního tenisu do úplného chaosu – to všechno vytvořilo kariéru, která se obtížně popisuje jen čísly.
New York ho za to dlouhodobě miloval. A publikum mu to po úterním vítězství připomnělo společným „Happy Birthday“.
Poslední US Open tedy ještě nekončí
Monfils po zápase přiznal, že hrát přesně v den čtyřicátých narozenin pro něj bylo mimořádné. Zároveň působil skoro stejně jako vždy: trochu dojatě, trochu pobaveně a hlavně rád, že dostane ještě jeden zápas. To je možná nejlepší možný způsob, jak jeho rozlučku sledovat.
Nemusíme z každého kola vyrábět nostalgickou ceremonii a připomínat, že může být poslední. Monfils konec oznámil předem, takže všichni vědí, kam sezona směřuje.
V New Yorku ale zatím nemusí nikam. První set posledního US Open kariéry prohrál 2:6. V den svých čtyřicátých narozenin to vypadalo jako začátek velmi rychlého konce. Pak dovolil soupeři za tři sety tři gamy. Na rozloučení má zjevně ještě čas.
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Zdroje: Reuters – Birthday boy Monfils beats Vallejo in first round of his last US Open [1], US Open – Gael Monfils wins on 40th birthday at 2026 US Open [2], ATP Tour – Monfils lights up US Open on 40th birthday [3].