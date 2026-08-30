Řidiči Tesly za volantem běžně spí, hrají hry a pracují. Vše natáčí pro lajky a ukazují, jak obejít bezpečnostní systém

Případ z letošního července, který popsal Electrek, není ojedinělý. Na sociálních sítích přibývají videa, v nichž řidiči Tesly demonstrativně předvádějí, co všechno zvládnou dělat místo řízení: spí, věnují se telefonu, natáčejí se, jedí, pracují s předměty v rukou. Formát je téměř vždy stejný: kamera míří na řidiče, auto jede samo a komentáře se plní obdivem i zděšením. Videa jsou zjevně dělaná pro virální pozornost a sdílení, protože právě „podívejte, co auto zvládne beze mě“ je jejich celá pointa. A aby auto bylo bez zásahu co nejdéle, část řidičů aktivně obchází bezpečnostní systém, třeba plastovou figurkou u zpětného zrcátka, která má kabinovou kameru přesvědčit, že vpředu sedí pozorný člověk. Tesla přitom v uživatelském manuálu varuje před „zařízeními určenými k obcházení sledování pozornosti řidiče“ a upozorňuje, že jejich použití může vést k trvalému zablokování funkcí.
Proč auto jede, i když řidič nedává pozor
Klíč k celému problému se jmenuje Full Self-Driving (Supervised), zkráceně FSD. Navzdory názvu, který evokuje plnou autonomii, jde podle klasifikace amerického úřadu NHTSA o systém úrovně Level 2, tedy „ty řídíš, ty hlídáš“. Tesla sama na svém webu uvádí, že FSD umí vůz vést téměř kamkoli, měnit pruhy, odbočovat, brzdit i zrychlovat. Zároveň ale opakuje, že funkce „z vozu nedělá autonomní auto“ a řidič musí být plně pozorný v každém okamžiku.
Jenže čím schopněji systém navenek působí, tím snáz z něj virální video udělá falešný dojem, že řidič už není potřeba. A právě tohle je u Level 2 nejnebezpečnější: auto zvládá rutinu tak plynule, že člověk za volantem ztratí ostražitost, nebo ji záměrně odloží, protože chce natočit efektní záběr.
Plastová hlava místo řidiče
Tesla má proti zneužití několik vrstev ochrany. Kabinová kamera sleduje, zda řidič dává pozor. Pokud systém vyhodnotí, že řidič nevěnuje řízení dostatečnou pozornost, vyžaduje také pravidelný kontakt s volantem. Po opakovaném ignorování výstrah přichází takzvaný strikeout: po dosažení stanoveného počtu porušení Tesla řidiči na určitou dobu zablokuje přístup k FSD.
Praxe ale ukazuje, že tyto pojistky mají mezery. Electrek v červnu popsal, jak si řidiči v Číně pořizují plastové „hlavy“ nebo figurky, které mají přesvědčit kameru, že před ní sedí člověk. Výsledek: auto jede, systém neprotestuje a řidič mezitím jí, natáčí se nebo se věnuje čemukoli jinému. Nejde přitom o jednu kuriozitu. NHTSA už ve svolávací akci 23V-838 z roku 2023 konstatovala, že dosavadní kontroly systému Autosteer nemusely být dostatečné k prevenci zneužití. A od té doby otevřela další vyšetřování, mimo jiné výkon FSD za zhoršených podmínek viditelnosti a manévry systému, které mohou vést k dopravním přestupkům.
Pro srovnání: konkurenční systémy jako Ford BlueCruise nebo GM Super Cruise volí přísnější přístup. BlueCruise funguje především v předem vymezených „Blue Zones“ na dálnicích a sleduje pohled řidiče dedikovanou kamerou. Super Cruise je rovněž omezen na kompatibilní silnice a používá infračervené sledování očí. Tesla dovoluje FSD v širším spektru situací. O to více ale spoléhá na to, že řidič skutečně dává pozor.
Co hrozí v Česku
Česká republika není na oficiálním seznamu trhů, kde Tesla nabízí měsíční předplatné FSD (Supervised). Přesto má téma v tuzemsku reálnou stopu: Tesla v Praze pořádá veřejné spolujízdy s FSD, kde si zájemci mohou funkci vyzkoušet. Marketing je tedy přítomný, běžná zákaznická dostupnost zůstává omezená.
I bez FSD ale český zákon nedává prostor pro pochybnosti. Řidič je podle § 5 zákona o silničním provozu povinen věnovat se plně řízení a sledovat situaci v provozu. Držení telefonu nebo jiného záznamového zařízení v ruce při jízdě je přestupek s pokutou 4 000 až 10 000 Kč; při nehodě se horní hranice zdvojnásobuje. Spánek za volantem je samozřejmě s povinností řidiče věnovat se plně řízení neslučitelný.
Problém není auto, ale iluze, kterou videa vytvoří
Nejde o většinové chování řidičů Tesly, ale rozhodně ani o jednu anomálii. Zdokumentovaný spící řidič v Kanadě, prodej podvodných pomůcek v Číně a probíhající vyšetřování amerického regulátora ukazují vzorec, který se objevuje nezávisle na kontinentu. A každé další virální video, které ukazuje „bezrukého“ řidiče jako hrdinský kousek, posouvá vnímání veřejnosti o krok dál od reality: že FSD (Supervised) je stále jen asistent, nikoli autopilot z vědecké fantastiky.
Tesla opatření proti zneužití má: kameru, výstrahy, strikeouty i možnost zablokování funkcí. Otázka, kterou řeší NHTSA i zdravý rozum, zní jinak: stačí to, když největší motivací k obcházení je lajk na sociální síti?
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík