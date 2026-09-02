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Šest zraněných lidí. Řidičku v Přerově oslnilo slunce a srazila se s dalším autem

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Šest zraněných lidí, kteří skončili v nemocnici, je výsledkem nehody dvou automobilů v Přerově. Čtyřicetiletou řidičku oslnilo slunce, přejela do protisměru, kde se srazila s dalším autem.
Šest zraněných lidí. Řidičku v Přerově oslnilo slunce a srazila se s dalším autem

Šest zraněných lidí. Řidičku v Přerově oslnilo slunce a srazila se s dalším autem

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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