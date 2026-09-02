Hisense přišel s konstrukcí, jakou nikdo nečekal. Telefon se dvěma displeji, kdy jeden z nich prostě odepnete

Když se řekne telefon se dvěma displeji, většina lidí si představí zařízení s pevně zabudovanými panely na přední a zadní straně, přesně tak to dělal třeba YotaPhone před lety. Hisense ale přišel s něčím jiným. Model A10 Ultra má vpředu 15,6cm (6,13″) elektronický inkoustový displej E Ink Carta 1300 s hustotou 300 pixelů na palec. Na zadní straně telefonu je magnetický kruh a kontakty Pogo Pin, do kterých se zacvakne samostatný 12,6cm (4,96″) barevný LCD modul. Žádné softwarové přepínání, žádný skládací mechanismus, ale fyzicky oddělitelný kus hardwaru, který si z telefonu sundáte a položíte vedle na stůl. Právě v tom spočívá ta nečekanost: barevná obrazovka tu není součástí těla, ale volitelným příslušenstvím.
Proč je odnímatelný displej tak neobvyklý
Dosavadní pokusy o telefony se dvěma obrazovkami měly jedno společné: oba panely byly napevno. YotaPhone měl E Ink přilepený na zádech, novější modely od Bigme (řada HiBreak Dual) staví na stejném principu: dva displeje, jedno tělo, žádná možnost separace. Hisense tuhle logiku obrací. A10 Ultra je primárně čtečkový telefon s Androidem 16, který si barevnost „doplňuje“ jen tehdy, když ji skutečně potřebujete.
Praktický smysl je přímočarý. E Ink vpředu znamená minimální spotřebu energie při čtení knih, prohlížení textových dokumentů nebo práci s poznámkami. Obraz drží i bez napájení, protože technologie je bistabilní. Ale potřebujete barvy (sociální sítě, komiksy, grafy), přicvakněte LCD modul a máte k dispozici klasický panel. Sundáte ho a telefon je zase lehká čtečka.
Co je pod kapotou a jak si stojí vedle čteček
Přední E Ink panel nabízí rozlišení 1648 × 824 pixelů, 256 odstínů šedi a 36 úrovní předního podsvícení. Papírově je to srovnatelné s tím, co nabízí moderní čtečky: Kobo Clara BW má rovněž Carta 1300 s 300 ppi, Amazon u Kindle Paperwhite uvádí stejnou hustotu. Rozdíl je v tom, co displej zvládá: Hisense je plnohodnotný smartphone s Androidem, nikoli jednoúčelová čtečka.
Uvnitř pracuje čip Qualcomm Dragonwing Q-6690, 4nm osmijádro s taktem do 2,9 GHz a podporou 5G. Není to herní vlajková loď, ale procesor navržený s důrazem na energetickou efektivitu a konektivitu. Hisense sám zmiňuje, že čip umožňuje inteligentní regulaci teploty, snižování frekvence při statickém čtení a redukci ghostingu, tedy „duchů“ předchozího obrazu, kteří E Ink displeje trápí. Baterie má kapacitu 4 000 mAh. Oficiální výdrž v hodinách pro režim „jen E Ink“ versus „E Ink + LCD“ Hisense nezveřejnil, ale z principu technologie je jasné, že bez připojeného barevného panelu bude spotřeba výrazně nižší.
Zajímavý detail: telefon má speciální hardwarové tlačítko, které si uživatel nastaví pro rychlé přepnutí mezi displeji nebo vyvolání AI asistenta. Fyzicky i softwarově tak Hisense odděluje dva režimy práce, čtečkový a smartphonový.
Kompromisy, které za modulární konstrukci stojí
Odnímatelný displej není bez háčků. Oficiální manuál telefonu doporučuje při připojeném zadním LCD používat dodávaný ochranný kryt, aby „práce dvou displejů byla stabilní“. To znamená, že magnetické uchycení samo o sobě nemusí být dostatečně robustní pro každou situaci, třeba pro nošení v kapse bez krytu.
Další omezení jsou konkrétnější:
- S připojeným LCD modulem nelze současně využívat magnetické bezdrátové nabíjení.
- Část funkcí přes USB-C a DisplayPort je při nasazeném panelu nedostupná.
- Záruční podmínky zadního LCD modulu platí pouze pro pevninskou Čínu.
Hisense pro zadní displej vydal samostatný manuál s vlastním balením, což znamená, že modul je konstrukčně připraven i na samostatný prodej, třeba jako náhrada za poškozený kus. Samostatnou cenu náhradního panelu ale výrobce veřejně neuvedl.
Cena, dostupnost a co to znamená pro český trh
A10 Ultra se v Číně prodává od 3 198 CNY, tedy zhruba 10 500 Kč podle aktuálního kurzu. Levnější A10 Pro startuje na 2 799 CNY a sdílí stejný základ šasi včetně magnetického kruhu a Pogo Pin kontaktů, jen LCD modul nemá v balení. K 31. srpnu 2026 je potvrzený výhradně čínský prodej. Evropské ani české uvedení zatím oficiální stránky Hisense Mobile nezmiňují.
Hisense v Česku servisní síť pro své produkty provozuje, ale smartphone A10 Ultra na české produktové stránce nefiguruje. Kdo by telefon dovezl z Číny, musel by počítat s tím, že záruka na zadní LCD modul platí výhradně v pevninské Číně a místní reklamace by byla minimálně nejistá.
Hisense A10 Ultra není telefon pro každého, je to zařízení pro lidi, kteří většinu dne chtějí číst a občas potřebují barvu. Právě proto dává odnímatelný displej smysl víc než marketingový trik: místo kompromisu na obou stranách si uživatel vybere, kterou stranu zrovna potřebuje. Otázka zní, jestli se Hisense odváží tuhle myšlenku dotáhnout i za hranice Číny.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman