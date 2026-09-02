Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Více než sto let stojí u Lužnice. Sochu Jana Nepomuckého čeká obnova

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Planá nad Lužnicí se na čas rozloučí s jednou ze svých známých památek. Socha svatého Jana Nepomuckého, která stojí u Lužnice už více než sto let, zamíří do restaurátorského ateliéru. Čeká ji odborná obnova, po které se vrátí zpět na své místo u řeky.
Více než sto let stojí u Lužnice. Sochu Jana Nepomuckého čeká obnova

Více než sto let stojí u Lužnice. Sochu Jana Nepomuckého čeká obnova

Zdroj: město Planá nad Lužnicí
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
ŘSD v říjnu otevře část obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku na I/20
ŘSD v říjnu otevře část obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku na I/20
F-16 i Eurofightery nad jižními Čechami. Vojáci chystají velké mezinárodní cvičení
F-16 i Eurofightery nad jižními Čechami. Vojáci chystají velké mezinárodní cvičení

Eurofightery, bojové podzvukové letouny i vojenské vrtulníky budou brzy létat nad jižními Čechami. V okolí...

Pohlreich vyrazil na jih Čech. V restauraci Trilobit objevil gastronomické druhohory
Pohlreich vyrazil na jih Čech. V restauraci Trilobit objevil gastronomické druhohory

Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí bývala známou zastávkou na cestě do Rakouska. Po otevření dálnice...

Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut
Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut

Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům...

Rozhodnutí o Amazonu v Boršově padne až v září. Zastupitelé hlasování odložili
Rozhodnutí o Amazonu v Boršově padne až v září. Zastupitelé hlasování odložili

O osudu distribučního centra Amazonu u Boršova nad Vltavou se rozhodne nejdříve v polovině září....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.