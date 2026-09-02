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Prázdninové nehody v Libereckém kraji mají jedinou oběť, nejméně za deset let

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Při dopravních nehodách zemřel letos o prázdninách v Libereckém kraji jediný člověk, loni ve stejném období bylo obětí šest. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtu ČTK se za červenec a srpen stalo v kraji 862 nehod, meziročně o 101 víc. Při nehodách se dalších devět lidí těžce zranilo a 262 jich bylo zraněno lehce. Celková škoda byla vyčíslena bezmála na 62,18 milionu korun. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně o jednoho víc. Jedno úmrtí na silnicích o prázdninách v předchozích deseti letech policie nikdy nezaznamenala.
Prázdninové nehody v Libereckém kraji mají jedinou oběť, nejméně za deset let

Prázdninové nehody v Libereckém kraji mají jedinou oběť, nejméně za deset let

Zdroj: HZS LK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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