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Karel Schara se z Hrušova vydal do Indie, aby maloval, lovil tygry a skoro zdolal Everest

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Dějiny jsou plné osobností, které se proslavily až po své smrti. Spousta z nich se ale uznaní nedočkala dodnes. Mezi ně rozhodně patří i Karel Schara. Rodák z hornického Hrušova u Ostravy se za svého života těšil vážnosti v Bombaji i Sydney, přednášel na akademiích, maloval fresky v jezuitských kostelích a pokusil se vystoupat na Mount Everest. V Čechách o něm dnes ví ale málokdo. Nejprve proto, že to byl Němec, poté proto, že bojoval na špatné straně ve 2. světové válce a pak proto, že se věnoval umění, které dnes není in. Umělce a dobrodruha proto dnes představí další díl Drbny historičky.
Karel Schara se z Hrušova vydal do Indie, aby maloval, lovil tygry a skoro zdolal Everest

Karel Schara se z Hrušova vydal do Indie, aby maloval, lovil tygry a skoro zdolal Everest

Zdroj: Muzeum v Bruntále
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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