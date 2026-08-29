WhatsApp konečně řeší největší slabinu zabezpečení. PIN kód nahrazuje něčím, co hackeři jen tak neprolomí

WhatsApp od roku 2017 nabízel jako volitelnou druhou vrstvu ochrany účtu takzvané dvoufázové ověření. Jeho jádrem byl šestimístný číselný PIN, který musel uživatel zadat při přenosu účtu na nové zařízení. Právě tento PIN byl největší slabinou zabezpečení. Nešlo o prolomení end-to-end šifrování zpráv ani o otevřené dveře do konverzací. Šlo o to, že šest číslic znamená rovný milion kombinací, což je na dnešní poměry málo. Meta sama v oficiálním oznámení ironicky zmiňuje uživatele, kteří si jako PIN zvolili „123456“. Po více než devíti letech firma tento slabý článek nahrazuje plnohodnotným alfanumerickým heslem, které je výrazně odolnější proti hádání a útokům hrubou silou.
Z milionu kombinací na biliony
Pravidla nového hesla jsou jasná: minimálně 8 znaků, alespoň jedno písmeno a alespoň jedna číslice. Už při konzervativním výpočtu (heslo složené jen z malých písmen a číslic) vychází přes 2,6 bilionu možných kombinací. To je zhruba 2,6milionkrát víc než u starého PINu. Kdo přidá velká písmena nebo speciální znaky, prostor pro útočníka roste ještě dramatičtěji.
Důležité je ale říct, co se nemění. Útočník stále potřebuje nejdřív získat jednorázový ověřovací kód, který WhatsApp posílá SMS nebo hlasovým hovorem na číslo oběti. Bez něj registraci na novém zařízení nedokončí. Nové heslo tedy funguje jako výrazně silnější druhý zámek, ne jako univerzální štít proti phishingu nebo sociálnímu inženýrství, kdy podvodník oběť přiměje kód nebo heslo sdělit dobrovolně.
Heslo, passkey, a proč to není totéž
Ve stejném oznámení z 25. srpna 2026 Meta zmínila i další novinku: přes miliardu lidí už používá passkeys a nově lze k jednomu účtu přidat více passkeys napříč Androidem a iOS. Passkey ale není totéž co nové heslo v dvoufázovém ověření. Jde o dvě oddělené vrstvy:
- Heslo v dvoufázovém ověření nahrazuje starý PIN a přidává další ochranu při registraci účtu na jiném zařízení.
- Passkey je přihlašovací klíč uložený v zařízení nebo správci hesel, který se ověřuje například biometricky a umožňuje přihlášení bez zadávání klasického hesla.
Obě funkce posilují bezpečnost, ale každá jiným způsobem. Konkurence přitom podobné řešení nabízí déle. Signal umožňuje alfanumerický PIN už roky, Telegram má dvoufázové ověření s heslem a podporuje i passkeys. WhatsApp se teď posouvá na úroveň, kterou jeho rivalové měli dřív.
Neznámý volající? Android ukáže víc
Součástí balíku novinek je i rozšířený kontext u příchozích hovorů z neznámých čísel. WhatsApp před zvednutím zobrazí, zda číslo pochází z jiné země a jestli s volajícím sdílíte nějakou skupinu. Podobnou logiku aplikace už dříve nasadila u chatů s neznámými kontakty, teď ji přesouvá i do hovorů.
Háček: funkce je zatím dostupná jen na Androidu. Meta důvod veřejně nevysvětlila. Z dokumentace obou platforem ale vyplývá pravděpodobné vysvětlení: Android umožňuje aplikacím pro volání zobrazit vlastní rozhraní příchozího hovoru přes celoobrazovkový intent, zatímco iOS používá systémové CallKit, jehož možnosti pro zobrazování dodatečného kontextu o volajícím jsou omezenější.
Jak si nové heslo nastavit
Funkce se nasazuje postupně od 25. srpna 2026. Přesný termín pro všechny české uživatele Meta nezveřejnila a Android Authority potvrdil, že ji zatím neviděl ani na nejnovějších verzích aplikace. Jakmile se objeví, cesta vede přes Nastavení → Účet → Dvoufázové ověření. Kdo už má starý PIN, může ho podle WhatsApp Help Center přímo aktualizovat na heslo.
Jedno doporučení na závěr: heslo „12345678“ je jen o dvě číslice delší než starý PIN „123456“, ale bezpečné není. Kdo chce z novinky vytěžit maximum, zvolí unikátní heslo, které nepoužívá nikde jinde, a rozhodně ne své datum narození.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík