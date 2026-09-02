Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Černá fólie na RAM a SSD v notebooku není náhoda. Kdo ji při upgradu strhne, může přijít o Wi-Fi i celý počítač

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kousek fólie nad pamětí nebo diskem plní v notebooku i tři funkce naráz. Její ztráta se může projevit od zhoršeného Wi-Fi signálu po nefunkční základní desku.
Vnitřní střeva notebooku, poškozená fólie

Vnitřní střeva notebooku, poškozená fólie

Zdroj: 极客湾 Geekerwan / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Ropucha zhatila Berlínu miliardovou továrnu na baterie. Evropská jednička míří do Bavorska, kde nepřekážejí
Ropucha zhatila Berlínu miliardovou továrnu na baterie. Evropská jednička míří do Bavorska, kde nepřekážejí
3D tištěný dron létá rychlostí 560 km/h a sám loví celé roje nepřátelských dronů. Jeden člověk ho unese v batohu
3D tištěný dron létá rychlostí 560 km/h a sám loví celé roje nepřátelských dronů. Jeden člověk ho unese v batohu

Americká firma SkyDefense představila rodinu interceptorových dronů CobraJet, jejichž hybridní verze má...

Aktualizace Windows 11 vrátila kurzor z roku 1998 a nejde změnit. Microsoft opravil lištu, ale rozbil celé prostředí
Aktualizace Windows 11 vrátila kurzor z roku 1998 a nejde změnit. Microsoft opravil lištu, ale rozbil celé prostředí

Aktualizace KB5120998 konečně vrací hlavní panel na libovolnou stranu obrazovky, a současně mění kurzor na...

Jižní Korea jde proti proudu, slíbila AI zdarma pro každého občana. Chce se odstřihnout od Ameriky i Číny, ještě letos
Jižní Korea jde proti proudu, slíbila AI zdarma pro každého občana. Chce se odstřihnout od Ameriky i Číny, ještě letos

Jihokorejská vláda spouští program „AI for All“, bezplatný chatbot i AI agenta pro 52 milionů občanů,...

AI vám možná nesebere práci, ale sebere vám z ní radost a její smysl. Expertka varuje před problémem, o kterém se nemluví
AI vám možná nesebere práci, ale sebere vám z ní radost a její smysl. Expertka varuje před problémem, o kterém se nemluví

Alicja Kotłowska z polské Univerzity SWPS upozorňuje, že AI nemusí lidi vyhodit, stačí, když jim vezme...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.