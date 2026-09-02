Menopauza mění ženské tělo i intimní život. Podle odborníků ale sexuální život nekončí

O menopauze se dlouhá léta mluvilo především v souvislosti s koncem menstruace. Ve skutečnosti jde o období, během kterého se v organismu postupně mění hormonální prostředí a jeho důsledky se mohou projevit na celé řadě míst. Jednou z oblastí, o nichž ženy často hovoří mnohem méně než například o návalech horka, je
sexuální a intimní život. Snižující se hladina estrogenu může ovlivnit stav sliznic v intimních partiích. Ty mohou být postupně tenčí, citlivější a méně přirozeně zvlhčené. Výsledkem bývá pocit suchosti, pálení, podráždění nebo nepříjemné až bolestivé pocity během pohlavního styku. Pokud se taková zkušenost několikrát opakuje, může žena začít intimní chvíle podvědomě spojovat spíše s obavou z bolesti než s příjemným prožitkem. Pokles sexuální touhy přitom nemusí mít jedinou příčinu. Hormony představují pouze jednu část celé skládačky. Libido může ovlivnit dlouhodobý stres, pracovní vytížení, nedostatek kvalitního spánku, únava, partnerské problémy i psychické rozpoložení. Významnou úlohu může hrát také to, jak se žena ve svém těle během tohoto období cítí. Pokud se všechny tyto faktory sejdou současně a sex je navíc nepříjemný, není výjimečné, že se žena začne intimnímu kontaktu vyhýbat. Problém se potom může postupně prohlubovat. Právě proto má smysl obtíže nepřehlížet a začít o nich mluvit. První změny mohou přijít několik let před poslední menstruací
Menopauza obvykle nezačne ze dne na den. Ještě několik let před poslední menstruací si mohou ženy všimnout, že jejich dosud zavedený cyklus začíná fungovat jinak. Krvácení může přicházet v nepravidelných intervalech, může být silnější nebo naopak slabší než dříve.
Právě změny menstruačního cyklu bývají jedním z prvních signálů, že se ženské tělo začíná připravovat na novou životní etapu.
Jednotlivé fáze přechodu se přitom mohou časově překrývat a jejich průběh je velmi individuální. Perimenopauzální změny se často objevují v období kolem padesátého roku života, ale u některých žen mohou začít dříve a u jiných později. Určitou roli může hrát genetika a ženy někdy procházejí menopauzou přibližně v podobném věku jako jejich matky.
Na přesné načasování však mohou působit také zdravotní stav a životní styl. Univerzální věk ani jednotný soubor příznaků proto neexistuje. Změnit se může i pohled na vlastní tělo
Hormonální změny se neodehrávají pouze uvnitř organismu. Žena si může začít všímat také změn postavy, vlasů nebo pokožky a tělo může na dosavadní jídelníček či pohyb reagovat jinak než před několika lety. Pro někoho jde o drobnosti, jiné ženy změny vnímají velmi intenzivně.
Menopauza proto nemusí ovlivňovat sebevědomí pouze prostřednictvím hormonů, ale také tím, jak žena sama začne své tělo hodnotit.
Právě sebevědomí přitom s intimním životem úzce souvisí. Pokud se člověk necítí dobře ve vlastní kůži, může pro něj být obtížnější uvolnit se, přijímat doteky nebo se soustředit na vlastní prožitek. Řešení sexuálních obtíží proto nemusí spočívat pouze v odstranění fyzického nepohodlí.
Důležitá může být také psychická pohoda, dostatek odpočinku a otevřená komunikace mezi partnery. Mnohdy už samotná možnost říci, že se něco změnilo a že určitý typ intimity není v danou chvíli příjemný, pomáhá zmírnit napětí a hledat způsob, který bude oběma vyhovovat.
Menopauza mění tělo i partnerskou intimitu: Sexuální život ale podle odborníků rozhodně nekončí.
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Bolest ani výrazná suchost nejsou něco, co je nutné přijmout
Jedním z problémů menopauzy bývá přesvědčení, že určité potíže k věku jednoduše patří a nemá cenu je řešit. U intimního zdraví to platí obzvlášť. Žena může měsíce nebo roky považovat bolestivý sex, výraznou vaginální suchost nebo ztrátu sexuální touhy za nevyhnutelnou součást stárnutí.
Takové obtíže ale mají smysl konzultovat s lékařem, zejména pokud jsou dlouhodobé, zhoršují se nebo výrazně zasahují do běžného života a partnerského vztahu.
Možnosti řešení se odvíjejí od konkrétní příčiny a intenzity problémů. Někdy může pomoci úprava životního stylu nebo vhodné podpůrné prostředky, jindy je na místě léčba doporučená odborníkem. Zásadní je především nemlčet. Intimní potíže mohou být pro řadu žen citlivým tématem, pro gynekologa však představují běžnou součást zdravotní péče.
Prvním důležitým krokem proto často není konkrétní přípravek nebo léčba, ale vůbec připustit, že problém existuje a stojí za řešení. Gynekologické kontroly jsou důležité i po skončení menstruace
S poslední menstruací nekončí potřeba pravidelně navštěvovat gynekologa. Některé ženy mohou mít po menopauze pocit, že pokud už nemenstruují, neplánují těhotenství a nemají žádné výrazné zdravotní problémy, pravidelné prohlídky pro ně postupně ztrácejí význam.
Právě ve vyšším věku ale prevence zůstává důležitou součástí péče o zdraví.
Gynekolog a porodník Karel Pohl upozorňuje, že část žen po menopauze návštěvy ordinace omezuje právě proto, že žádné problémy nepociťuje. Podle něj je však důležité pokračovat v pravidelných kontrolách jednou ročně. V tomto období totiž v ženském organismu probíhá řada hormonálních změn a současně je potřeba myslet také na prevenci některých gynekologických onkologických onemocnění. Na význam pravidelných preventivních prohlídek upozorňuje rovněž lékařka Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře v Plzni.
Pravidelné prohlídky přitom nemusí sloužit pouze k zachycení závažnějších zdravotních problémů.
Gynekolog může pomoci také s obtížemi, které mají přímý vliv na kvalitu každodenního i sexuálního života. Právě vaginální suchost, pálení, bolest nebo další změny v intimních partiích bývají tématy, o kterých se ženám často obtížně mluví, přesto mohou existovat cesty, jak jejich projevy zmírnit. Konec menstruace není konec ženskosti
Každá žena prožívá menopauzu jinak. Některá si období přechodu spojí pouze s několika mírnými změnami, jiná se může současně potýkat s nespavostí, výkyvy nálad, návaly horka, únavou i problémy v intimním životě. Stejně individuální může být také sexualita. Některé ženy zaznamenají výrazný úbytek touhy, jiné žádnou zásadní změnu nepociťují a pro další může nastat období, kdy začnou svoje tělo a vlastní potřeby vnímat úplně novým způsobem.
Menopauza proto sama o sobě neznamená konec sexuálního života, přitažlivosti ani ženskosti. Pro řadu žen může být naopak okamžikem, kdy se přestanou přizpůsobovat představám okolí a začnou mnohem otevřeněji říkat, co jim vyhovuje a co už ne. Důležité je nepovažovat dlouhodobou bolest, nepohodlí nebo výrazné změny za něco, co je nutné bez dalšího přijmout. Pokud obtíže zasahují do života, má smysl hledat jejich příčinu a možnosti řešení.
Menopauza je přirozenou součástí života, nikoli hranicí, za kterou by intimita automaticky přestala existovat.
Ženské tělo se mění, ale potřeba blízkosti, sebevědomí a spokojeného partnerského života žádné datum spotřeby nemá.
biopticka.cz, acog.org