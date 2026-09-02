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Menopauza mění ženské tělo i intimní život. Podle odborníků ale sexuální život nekončí

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Menopauza dokáže zasáhnout mnohem více oblastí života, než se na první pohled zdá. Vedle návalů horka, problémů se spánkem nebo výkyvů nálad se mohou objevit také změny v sexualitě. Ženy se mohou potýkat se suchostí, bolestivostí při styku nebo menší chutí na sex. Ani jedna z těchto potíží ale nemusí být něčím, s čím je nutné se jednoduše smířit.
Sex po menopauze nemusí zmizet. Změny ženského těla ale mohou ovlivnit touhu i partnerský život.

Sex po menopauze nemusí zmizet. Změny ženského těla ale mohou ovlivnit touhu i partnerský život.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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