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Za socialismu je měl v dílně každý táta. Dnes za ně sběratelé dávají až 50 tisíc Kč

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Zaprášené hoblíky, kované kleště a těžký litinový svěrák, u kterého stály celé […]
Za socialismu je měl v dílně každý táta. Dnes za ně sběratelé dávají až 50 tisíc Kč

Za socialismu je měl v dílně každý táta. Dnes za ně sběratelé dávají až 50 tisíc Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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