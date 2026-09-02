Wollner mění židli. Nově je šéfredaktorem deníku Forum 24

Vydavatelství Forum 24 od září mění rozdělení manažerských a redakčních kompetencí. Novým šéfredaktorem zpravodajského webu Forum 24 se stal Marek Wollner, který dosud působil jako zástupce šéfredaktorky. Johana Šafrová se po více než třech letech v čele webu přesunula do pozice CEO vydavatelství Forum 24. Ve funkci nahradila Pavla Šafra, který zůstává vydavatelem a současně šéfredaktorem tištěného měsíčníku Forum 24+.
Změna znamená oddělení každodenního řízení redakce od širšího vedení vydavatelství. Wollner přebírá zpravodajský web, zatímco Šafrová má řídit rozvojové, obchodní, výrobní a organizační aktivity. Forum 24 tak reaguje na situaci, kdy vedle internetového zpravodajství rozšiřuje také tištěné projekty a chystá další formáty. Vedení webu a současné řízení vydavatelských aktivit se podle Šafrové ukázalo jako příliš široká agenda pro jednu pozici.
Wollner se posouvá z pozice zástupce
Marek Wollner nebyl do vedení webu dosazen zvenčí. Od letošního ledna působil jako zástupce šéfredaktorky, nyní převzal šéfredaktorskou funkci. Pro redakci to znamená pokračování práce člověka, který se na jejím řízení podílel již před zářijovou změnou. Dosavadní šéfredaktorka Johana Šafrová naopak opouští přímé vedení webu a přesouvá se na manažerskou pozici v rámci celého vydavatelství.
Personální změna se týká také Pavla Šafra. Ten končí jako CEO vydavatelství, zůstává však vydavatelem a šéfredaktorem tištěného měsíčníku Forum 24+. Vydavatelství tak nově rozděluje odpovědnost mezi vedení webu, řízení firmy a tištěný titul. Prakticky jde o posun od soustředění více rolí u několika lidí k jasnějšímu oddělení jednotlivých částí provozu.
Šafrová mluví o rozšiřování aktivit
Důvod změn spojila Johana Šafrová s růstem vydavatelství. „Vydavatelství se rozrůstá a bylo potřeba lépe rozložit organizační i redakční práci. Do řízení dnes vstupují vedle obsahu také obchodní, výrobní a rozvojové aktivity. Všechny tyto oblasti už není možné efektivně kombinovat s každodenním řízením zpravodajského webu,“ zdůvodnila Šafrová.
Jako příklad uvedla práci na tištěném speciálu Velký pumpař, který se věnuje aktivitám Andreje Babiše a společnosti Agrofert. Příprava speciálu ji podle jejího vyjádření organizačně zatížila natolik, že omezovala každodenní řízení webu. Publikace se dostala do prodeje na konci května a podle vydavatelství se vyprodala. Dosud se prodalo téměř čtyři a půl tisíce výtisků, Forum 24 připravuje dotisk a dalších zhruba patnáct set kusů má v příštích dnech zamířit do prodejní sítě.
Vydavatelství chystá další speciály i audio
Forum 24 chce pokračovat v rozšiřování tištěných i digitálních projektů. Nejbližším chystaným speciálem má být vydání připravené k prvnímu výročí loňských parlamentních voleb. Vedle tištěných projektů chce vydavatelství posílit také audio nabídku. K dosavadnímu podcastu Válka s mloky mají přibývat další pořady.
Zářijová změna ve vedení tak přichází v době, kdy Forum 24 pracuje nejen se zpravodajským webem, ale také s tištěnými speciály, měsíčníkem a podcastovou produkcí. Wollner přebírá řízení webu, Šafrová má jako CEO vést širší provoz vydavatelství a Pavel Šafr zůstává u vydavatelské role a tištěného měsíčníku Forum 24+.
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