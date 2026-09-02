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Studenti čekali před školou od noci. Chtěli nejlepší místa v lavicích

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Přijít do školy o několik minut dřív tentokrát nestačilo. Před pardubickým gymnáziem čekali studenti už od půl páté ráno, první dorazil dokonce o půlnoci. Důvodem nebyla zkouška ani zápis. Chtěli si vybrat místa v lavicích – nejlépe co nejdál od učitele.
Studenti čekali před školou od noci. Chtěli nejlepší místa v lavicích

Studenti čekali před školou od noci. Chtěli nejlepší místa v lavicích

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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