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Bývalý trenér nároďáku Hašek kritizuje výroky Schicka. Vadí mu slova o znehodnocování

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Patrik Schick v podcastu prohlásil, že se do reprezentace jezdil „znehodnotit“. Ivan Hašek, Vladimír Šmicer i Pavel Horváth mu oponují, ne osobně, ale principiálně.
Bývalý trenér nároďáku Hašek kritizuje výroky Schicka. Vadí mu slova o znehodnocování

Bývalý trenér nároďáku Hašek kritizuje výroky Schicka. Vadí mu slova o znehodnocování

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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