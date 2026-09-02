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„99 % rodičů se ve svých dětech mýlí“ aneb Personalisté radí, jak se stát hráčem NHL

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NHL je výběrová organizace, která přijímá pouze ty nejlepší sportovce, kteří se snaží o kariéru profesionálních hokejistů. Personalistický web Indeed Carier Guide představuje několik kroků, které vám nebo vašim dětem mohou pomoci získat místo v týmu NHL.
„99 % rodičů se ve svých dětech mýlí“ aneb Personalisté radí, jak se stát hráčem NHL

„99 % rodičů se ve svých dětech mýlí“ aneb Personalisté radí, jak se stát hráčem NHL

Zdroj: serrnovik / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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