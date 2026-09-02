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Balónové nebe znovu rozzáří Hradec Králové, čeká nás parádní podívaná

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Hradec Králové se už brzy může těšit na pohled, který jen tak neomrzí. Nad městem a okolím se od 2. do 5. září objeví horkovzdušné balony a Balónové nebe bude jedním z hlavních taháků letošních Královských slavností.
Balónové nebe znovu rozzáří Hradec Králové, čeká nás parádní podívaná

Balónové nebe znovu rozzáří Hradec Králové, čeká nás parádní podívaná

Zdroj: město Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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