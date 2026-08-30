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Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme

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Uživatel Redditu daroval otci svou PS4 Pro. Ne kvůli ceně, ale kvůli tomu, co spolu roky prožívali u staré PS2 a hry Metal Slug.
Sony PlayStation 2, starší konzole

Sony PlayStation 2, starší konzole

Zdroj: Deni Williams / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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