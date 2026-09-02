Největší žrout vody v domácnosti: Jako byste každý den napustili plnou vanu navíc

Když domů dorazí vyšší účet za vodu, většina lidí hledá viníka ve sprše nebo v pračce. Skutečný rekordman ale stojí o kousek vedle a spolehlivě uniká pozornosti. Dokáže spolykat víc vody než cokoliv jiného v bytě a v jednom nenápadném případě k tomu denně přihodí objem celé napuštěné vany. Kde se ta voda ztrácí a jak únik zastavit?
Nejvíc vody doma protočí záchod
Splachování je v domácí spotřebě jednička. Na záchod připadá v průměrné domácnosti zhruba třetina veškeré spotřebované vody, takže překoná i každodenní sprchování nebo praní. Jedno spláchnutí u starší nádržky spolkne kolem 10 litrů, modernější systém s dvojím splachováním si vystačí zhruba se 6 litry na velké a 3 litry na malé spláchnutí.
Pro srovnání: ze sprchy proteče kolem 20 litrů za minutu a jeden prací cyklus spotřebuje podle stáří pračky zhruba 40 až 90 litrů. Na záchod si ale během dne odskočíme mnohokrát, a právě to z něj dělá největšího odběratele vody v celém bytě.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc je největším žroutem vody v českých domácnostech. Češi o tom neví a prodělají kvůli tomu klidně i 18 000 Kč
Spotřebu jednotlivých činností přehledně shrnuje následující tabulka:
Činnost Spotřeba vody Splachování u starší nádržky kolem 10 litrů na spláchnutí Splachování s dvojím systémem zhruba 6 litrů velké, 3 litry malé spláchnutí Sprchování kolem 20 litrů za minutu Jeden prací cyklus zhruba 40 až 90 litrů Tichý únik napustí vanu i za den
Pravý problém začíná ve chvíli, kdy nádržka přestane těsnit. Voda uniká do mísy tak nenápadně a v tak slabém proudu, že závada může běžet celé týdny, aniž by kohokoli v bytě napadlo něco kontrolovat. U silnějšího úniku proteče odpadem kolem 25 litrů za hodinu, což za den dělá přes 600 litrů. To odpovídá zhruba třem pořádně napuštěným vanám, které jen tiše mizí v kanále.
Přečtěte si také: Velká chyba Čechů při vybírání nových spotřebičů. Přehlíží tenhle 1 parametr, který rozhodne o tom, kolik je stojí roční provoz
I mírný, sotva postřehnutelný únik dokáže za den nasčítat objem jedné plné vany. A protože se ceny vody dnes pohybují kolem 130 Kč za tisíc litrů, silně protékající záchod přijde domácnost klidně na víc než 70 korun denně. Za měsíc to jsou stovky až přes dva tisíce korun a při celoročním úniku, třeba v neobývaném bytě, vyletí ztráta do desítek tisíc.
Podle čeho poznáte tichý únik
Únik se nepozná vždy na první pohled. Napovědět můžou tyto příznaky:
z nádržky se ozývá tiché bublání nebo pískání i dlouho po spláchnutí; na dně mísy se pořád čeří hladina nebo po keramice stéká úzká stružka; nádržka sama naskakuje a dopouští vodu, i když ji nikdo nepoužil. Přečtěte si také: Češi už se připravují na topnou sezónu. V září je nejlepší udělat tuhle 1 věc, díky které pak ušetříte klidně 2 000 Kč
Posledním varováním bývá účet, který neodpovídá tomu, jak úsporně se doma chováte.
Spolehlivě únik potvrdíte jednoduchou zkouškou. Spláchněte a pak chvíli jen pozorujte dno mísy. Když se v ní hladina i po dotečení dál pomalu zvedá, těsnění nádržky neplní svou práci. Podobně zákeřný umí být i kapající kohoutek. Podle toho, jak rychle odkapává, z něj za hodinu zmizí 4 až 12 litrů.
Co za protékáním stojí a jak ho zastavit
Kořen problému bývá překvapivě prostý, totiž usazený vodní kámen. Vápenné nánosy obalí pryžová těsnění i sedla ventilů, ty pak nedolehnou a nádržka začne prosakovat. Nejčastěji povolí těsnění vypouštěcího ventilu a voda jím odtéká rovnou do mísy. Zlobit umí i napouštěcí ventil, který nádržku přeplňuje, nebo příliš vysoko nastavená hladina, přes kterou přebytečná voda uniká přepadem.
Přečtěte si také: Stát od ledna 2027 změní účtování za elektriku. Zásadních bude těchto 15 minut Za protékáním nádržky bývá vápnem obalené těsnění, které si často vyměníte i sami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ve většině případů si přitom poradíte i sami. Nové těsnění pořídíte levně, obvykle v řádu desítek korun, a nádržka po jeho nasazení většinou přestane protékat prakticky hned. Jindy stačí přenastavit hladinu nebo seřídit napouštěcí ventil. U hodně staré nádržky, kde se závady stále vracejí, se opakované opravy nevyplatí a rozumnější je vyměnit celý mechanismus. Když si s opravou nevíte rady, přizvěte instalatéra.
Kde doma ušetříte nejvíc vody
I když záchod těsní, jeho spotřebu jde ještě srazit. Pomáhá dvojité splachování, tlačítko pro zastavení splachování a správně nastavená hladina v nádržce, aby voda zbytečně neutíkala přepadem.
Velké rezervy se skrývají i jinde. Na umytí nádobí stačí napuštěný dřez zhruba s 15 litry, kdežto pod tekoucím proudem snadno uteče 70 i více litrů. Plně naložená myčka si na jedno mytí vezme jen 10 až 15 litrů. A kdo místo napouštění vany zvolí svižnou sprchu, ušetří pokaždé zhruba 100 litrů. Samé drobnosti, které se na ročním účtu za vodu nakonec pěkně sečtou.
Přečtěte si také: Češi se ve velkém zbavují tepelných čerpadel. Nahrazuje je tahle technologie, která je ještě o 80 % úspornější
Zdroje: https://pravdaovode.cz/cena-vody/, https://www.nase-voda.cz/vodne-a-stocne-2025-prehled-cen-jednotlivych-spolecnosti/, https://www.geberit.cz/koupelnove-vyrobky/inspirace/tipy-rady/uspora-vody-pri-splachovani-toalety/, https://www.e15.cz/finexpert/setrime/protekajici-zachod-stoji-50-korun-denne-vite-jak-setrit-vodou-1344624, https://www.pocitamesvodou.cz/spotreba-vody-v-domacnosti-a-jak-ji-snizit/, https://www.jaknadum.cz/protekajici-wc-jak-ho-poznat-kolik-stoji-a-jak-ho-opravit/
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!