TV sledovanost: Nadvláda Polabí skončila. Boží plán zničil konkurenci a bude televizním hitem

Nova sice aktuálně vládla úterním a čtvrtečním večerům díky kriminálkám Případy mimořádné Marty a Policie Modrava. Jednalo se však o reprízy v méně sledovaném letním slotu, v hlavní sezóně s novými seriály se naopak Nova dlouhodobě trápila. Dva vysoce sledované večery už od dob Slunečné ovládala Prima a novácká konkurence si se sesazením rivala dlouho nevěděla rady. Jedna rodina sice měla svou skalní základnu fanoušků, na ratingy Zoo či Kamarádů ani tak nestačila. Minulý rok si navíc připsala Prima velký hit s Polabím, které naprosto smetlo konkurenci v podobě Bratrů a sester a připisovalo si sledovanost kolem 700 tisíc diváků. Jenže těmto časům je zřejmě definitivně konec.
V úterý totiž odstartoval novácký seriál Boží plán a úvod si tvůrci snad ani nemohli přát lepší. První epizodu si nenechalo během vysílání ujít 829 tisíc lidí. A to se do výsledku zatím nepočítají diváci, kteří pilot viděli ve zpětném zhlédnutí, či uživatelé streamovací služby Oneplay. Pravda, v porovnání s Kriminálkou Anděl, která se v pondělí vrátila s téměř milionem diváků, či vysoce sledovanými nedělními seriály Boží plán ještě trochu ztrácí, v rámci úterního večera se však jedná o jeden z nejvyšších výsledků (nejen) posledního roku.
Příběh o čtveřici ztracených mladých duší, které ve sdíleném bytě dobráckého tramvajáka Mirka (Tomáš Jeřábek) hledají novou půdu pod nohama, se navíc těší poměrně pozitivním reakcím. Diváci hodnotí první díl jako příjemnou pohodovku, u níž člověk po náročném dni vypne, a sehrané obsazení v čele s Markem Lamborou, Filipem Březinou, Václavem Matějovským a Michaelou Petřekovou ho spolehlivě pobaví. Pozitivní ohlasy proto napovídají tomu, že ani u následných epizod by nemusela sledovanost klesat a Nova by tak mohla mít nakročeno k solidnímu podzimnímu hitu.
Důležitý je ovšem pro Novu také právě skalp v podobě primáckého Polabí. Oblíbená vztahovka se stále nemůže dostat na ratingy, na nichž se pohybovala v minulé sezóně, a nyní dostala další tvrdou ránu. Polabí dalo v úterý přednost 594 tisíc fanoušků a Boží plán díky tomu zvítězil s poměrně velkým náskokem. Smetl Boží plán dosavadního úterního vládce definitivně, nebo nás čeká ještě tuhý boj o první místo? Nechme se překvapit.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox