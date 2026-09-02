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TV sledovanost: Nadvláda Polabí skončila. Boží plán zničil konkurenci a bude televizním hitem

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Naši rubriku o sledovanosti u nás tradičně vydáváme v pondělí, při startu jedné z větších seriálových novinek podzimu ale musíme udělat výjimku. Nova totiž v úterý večer vyslala do televizního vysílání seriál Boží plán a doufala, že konečně po letech přeruší úterní a čtvrteční nadvládu primáckých seriálů. A tentokrát se to opravdu povedlo. Seriálová novinka odstartovala parádně a má nakročeno k tomu být jedním z televizních hitů podzimu.
TV sledovanost: Nadvláda Polabí skončila. Boží plán zničil konkurenci a bude televizním hitem

TV sledovanost: Nadvláda Polabí skončila. Boží plán zničil konkurenci a bude televizním hitem

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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