Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Laďka Něrgešová si splnila životní sen: Herečka navzdory onemocnění vyrazila na nádhernou dovolenou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Laďka Něrgešová po roce léčby glioblastomu odletěla do Barcelony. Vysněné město chtěla podle svých slov vidět už třicet let.
Fotografie Laďky Něrgešové

Fotografie Laďky Něrgešové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Laďka Něrgešová na TK TV Prima k podzimnímu programu
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Andrej Babiš po dlouhé době ukázal krásnou dceru Vivien. Její zářivý outfit ohromil fanoušky i módní stylistku
Andrej Babiš po dlouhé době ukázal krásnou dceru Vivien. Její zářivý outfit ohromil fanoušky i módní stylistku
Slovní válka Etzlera s Macinkou graduje: Bratr slavného herce nešetřil urážkami, které zarazily celý internet
Slovní válka Etzlera s Macinkou graduje: Bratr slavného herce nešetřil urážkami, které zarazily celý internet

Tomáš Etzler se do Petra Macinky pěkně opřel. Ministr mu odpověděl posměšnou poznámkou o tom, že si má...

Eva Pavlová v Lánech přijala zástupce samoživitelek: Její barevně sladěný outfit ohromil čtenářky i stylistku
Eva Pavlová v Lánech přijala zástupce samoživitelek: Její barevně sladěný outfit ohromil čtenářky i stylistku

Eva Pavlová pozvala do Lán lidi z neziskových organizací, advokacie i škol, kteří se dlouhodobě zabývají...

Vědomostní kvíz podle pořadu Na lovu: 10 otázek napříč obory odhalí, zda byste dokázali porazit Belladonnu
Vědomostní kvíz podle pořadu Na lovu: 10 otázek napříč obory odhalí, zda byste dokázali porazit Belladonnu

Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky pořadu Na lovu. Otestujte se proti lovkyni Belladonně a zjistěte,...

Jak bydlí Sámer Issa s Lucií Junkovou: Svůj pražský byt si zařídili v italském stylu
Jak bydlí Sámer Issa s Lucií Junkovou: Svůj pražský byt si zařídili v italském stylu

Sámer Issa a Lucie Junková zvolili pro společný život byt 2+1 v centru Prahy. Rozhodla poloha, klid i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.