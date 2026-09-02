Laďka Něrgešová si splnila životní sen: Herečka navzdory onemocnění vyrazila na nádhernou dovolenou

Laďka Něrgešová po roce léčby glioblastomu odletěla do Barcelony. Vysněné město chtěla podle svých slov vidět už třicet let.
Na In-Lifestyle nám neunikl krátký vzkaz Laďky Něrgešové na sociálních sítích. Ten nepůsobí jako obyčejná dovolenková poznámka. Po operaci mozku, léčbě a postupném návratu k běžnějším dnům má cesta do Španělska jiný význam. Spíš než výlet navíc připomíná rozhodnutí nečekat donekonečna na ideální chvíli.
Sen, který dvakrát nevyšel, se splnil až teď
Laďka Něrgešová sdílela na Instagramu záběry z Barcelony a napsala, že šlo o dárek od kamarádek. Připojila i drobnost, která tomu celému dává osobnější tón: do města se chtěla dostat už tři desítky let. Dvakrát měla dokonce koupené letenky, jenže ani jednou to nevyšlo. Až letos se do katalánské metropole skutečně podívala. Silný dojem na ni udělala také Sagrada Família, kterou označila za neuvěřitelnou.
Nejde přitom o izolovaný příspěvek z cest. Od chvíle, kdy oznámila, že se léčí s vážnou nemocí, uplynul přibližně rok a moderátorka v posledních měsících opakovaně naznačuje, že si vedle léčby hlídá i návraty k normálnějšímu životu. S dětmi, s přáteli, někdy i mimo domov, když to zdravotní stav dovolí.
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Co znamená glioblastom a proč podobné chvíle mají jinou váhu
Laďka Něrgešová se léčí s glioblastomem, agresivním nádorem mozku. Healthline uvádí, že jde o rychle rostoucí nádor, jehož léčba bývá náročná a může výrazně zasáhnout do každodenního života. Nejde totiž jen o samotnou diagnózu a jednotlivé zákroky. Léčba může přinášet únavu, potíže se soustředěním a další omezení, kvůli kterým se i věci, které zdravý člověk považuje za úplně samozřejmé, najednou musí plánovat mnohem opatrněji.
Proto může mít obyčejná cesta do Barcelony v takové situaci úplně jinou hodnotu. Pro zdravého člověka znamená dovolená především změnu prostředí a odpočinek. Pro někoho, kdo prochází náročnou léčbou, může být podobná cesta zároveň způsobem, jak si ověřit, co všechno už si zase dokáže užít a zvládnout. Nejde jen o to koupit letenku a sbalit kufr. Je potřeba počítat s aktuálním zdravotním stavem, množstvím energie, případnými kontrolami i s tím, že tělo nemusí fungovat každý den stejně.
Podobný výlet může být důležitější, než by se na první pohled zdálo. Nemoc člověku snadno začne určovat program dne: kdy je léčba, kdy kontrola, kdy je potřeba odpočívat. Postupně se tak může stát, že se všechno plánuje především podle toho, co dovolí zdravotní stav. Rozhodnout se přesto vyrazit za něčím, na co člověk čekal třicet let, znamená alespoň na chvíli otočit pořadí. Nejdřív není nemoc, ale něco, na co se člověk těší.
To samozřejmě neznamená, že cesta nebo hezký den nějak ruší vážnost diagnózy. Ukazuje ale, že i vedle ní může existovat normální život. A návrat k obyčejným věcem, k cestování, rodině, přátelům nebo plánům do budoucna, může být po tak náročném období možná stejně důležitý jako samotné překonávání jednotlivých zdravotních překážek.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Laďka Něrgešová si splnila životní sen: Herečka sdílela video z dovolené, na které vypadala moc šťastná byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.