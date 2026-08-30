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Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali

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Autonomní podvodní dron Envoy od kanadské firmy strávil pod hladinou 16 nepřetržitých dní a uplul přes 2 000 km na jediné náplně vodíku.
Kanadský vodíkový dron, technologie

Kanadský vodíkový dron, technologie

Zdroj: Cellula Robotics
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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