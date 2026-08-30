Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali

Výsledky testu zveřejnila Cellula Robotics 21. dubna 2026. Envoy během zkoušek zůstal plně ponořený 385 hodin a urazil 2 023 kilometrů, a to nikoli v přímém průjezdu, ale v realistickém profilu mise s více než čtyřmi tisíci zatáčkami a manévry. Pohání ho vodíkový palivový článek o výkonu 1 200 W (přibližně 1,6 koňské síly, tedy 1,2 kW), který jako zdroj energie využívá vodík a kyslík. Stroj měří 8,5 metru na délku, má průměr jeden metr a váží 2 700 kilogramů. Pro kontext: běžně nasazované autonomní podvodní drony (AUV) obvykle zvládnou mise v řádu desítek hodin, u pokročilejších platforem i několik dní. Envoy tuto hranici posouvá k plným dvěma týdnům a více, čímž může výrazně rozšířit možnosti podmořského průzkumu, inspekce infrastruktury i obrany.
Vodík místo baterií: proč je rozdíl tak dramatický
Cellula nabízí Envoy ve dvou verzích. Bateriová varianta s lithium-iontovými články zvládne podle specifikace až 168 hodin a 930 kilometrů. Vodíková verze má udávanou výdrž 370 hodin a dosah 2 000 kilometrů, v dubnovém testu obě čísla ještě překonala.
Tajemství tkví v architektuře palivového článku. Dodavatel Infinity Fuel Cell and Hydrogen postavil systém typu PEM, který využívá uložený vodík a kyslík. Jejich elektrochemickou reakcí vzniká elektřina, jako vedlejší produkt pak voda a teplo. Klíčové je, že zdroj energie je fyzicky oddělený od zásobníků paliva. Chcete delší misi? Přidejte zásobníky. U baterie takto jednoduše škálovat nelze, protože výkon i energie jsou uloženy v jednom bloku.
Celý systém je navržený jako uzavřený, tedy bez nutnosti odvádět reakční produkty ven z trupu. Vodík a kyslík se v palivovém článku spotřebovávají a vzniklá voda zůstává součástí uzavřeného systému. Právě díky tomu se Envoy nepotřebuje vynořovat ani „dýchat“.
Co přesně Envoy překonává, a kde je třeba být přesný
Dodavatel palivového článku Infinity ve svém čtvrtletním přehledu použil formulaci „věříme, že jde o světový rekord“. Žádný certifikátor ani veřejná telemetrie ale k dispozici nejsou, takže absolutní světový nezávislý rekord napříč všemi třídami podvodních dronů nelze jednoduše potvrdit.
Co potvrdit lze: Envoy doloženě překonal svou vlastní publikovanou specifikaci a výrazně převyšuje řadu běžně nasazovaných platforem. Pro srovnání:
- HII REMUS (různé varianty): 10 až 110 hodin výdrže
- Saab AUV62-MR: 18 hodin při třech uzlech, délka 6 metrů, hmotnost kolem 900 kg
- Kongsberg HUGIN Endurance: až 15 dní a 2 200 km, ovšem na lithium-iontových bateriích, délka 10 metrů
Norský HUGIN Endurance je tedy na papíře srovnatelný co do výdrže, ale používá čistě bateriový pohon a je o něco větší. Envoy ukazuje, že vodíkový článek dokáže dosáhnout podobných čísel v kompaktnějším těle a má potenciál dále škálovat kapacitu přidáváním zásobníků.
Od laboratoře k reálnému nasazení
Envoy není laboratorní koncept. Testovaný kus je podle Celluly majetkem kanadské výzkumné agentury DRDC, která spolupracuje na dlouhodobém kontraktu běžícím do března 2028. V březnu 2026 americká Defense Innovation Unit vybrala Cellulu pro prototyp v rámci projektu CAMP. O dva měsíce později firma podepsala desetiletou dohodu s americkým Metronem na dodávky AUV pro obranný trh USA.
Civilní strana není pozadu. Cellula Envoy nabízí pro inspekce podmořských kabelů a potrubí, geofyzikální průzkum i monitoring mořského prostředí. Od května 2025 má firma obchodní zastoupení v severní Evropě pokrývající Německo, Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko a všechny tři pobaltské státy plus Finsko. Region kolem Baltského moře mapuje cíleně, a není to náhoda.
Proč je to důležité i pro Česko
Česká republika nemá moře, ale má zásadní zájem o bezpečnost podmořské infrastruktury. Evropská unie v únoru 2025 přijala akční plán k mořským kabelům, ve kterém označila sabotáž v Baltském moři za ohrožení pro všechny členské státy. Kabely a plynovody procházející Baltem jsou součástí energetické a datové páteře, na které závisí i česká ekonomika.
Envoy je přesně typ stroje, který by mohl hlídat stovky kilometrů kabelových tras bez nutnosti vysílat drahé podpůrné lodě. Výrobce uvádí schopnost inspekce kritické podmořské infrastruktury přímo a disponuje i sací kotvou, díky které se dron přichytí ke dnu a funguje jako stacionární senzorový bod; šetří energii a může delší dobu sledovat konkrétní úsek trasy, ventil nebo průliv.
Co pak nevíme
Firma nezveřejnila přesné místo ani datum samotného testovacího ponoru, jen datum publikace výsledků. Neznáme ani senzorický náklad, který byl při testu na palubě, ani pořizovací cenu Envoye. Infinity v roce 2022 odhadovala, že jedna dlouhá mise s vodíkovým dronem může oproti klasickému nasazení s podpůrnou lodí ušetřit řádově miliony korun, ale jde o firemní odhad bez nezávisle ověřené kalkulace.
Šestnáct dní pod vodou, dva tisíce kilometrů a čtyři tisíce manévrů během jediné mise. I kdyby šlo „jen“ o špičku oboru a ne o nesporný absolutní rekord, praktický dopad je jasný: jedna mise Envoye může nahradit několik kratších a dražších výjezdů, a to je pro budoucnost podmořského průzkumu i obrany důležitější než jakýkoli titul v tabulkách.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík