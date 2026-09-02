Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují

Bylo pondělí 24. srpna 2026, když manažer Karel Jiříček oznámil, že Václav Neckář mladší zemřel v nemocnici ve věku 52 let na infekci pravděpodobně způsobenou streptokokem. O pět dní později, 29. srpna, promluvil pro
Blesk bratr zpěváka Jan Neckář. Řekl tři věty, které říkají víc než celé odstavce: „Doteď se mě nikdo na nic neptal.“ Pak: „Starám se, aby to bratr vůbec přežil.“ A nakonec: „Řeší se Vaškovo zdraví, to je nyní nejdůležitější.“ Žádná nová lékařská diagnóza zveřejněna nebyla. Ale tón těch slov mluví jasně. Syn nebyl jen syn, byl celý provozní svět
Síla tragédie nespočívá jen v tom, že otec přišel o jediného syna. Václav Neckář mladší plnil v životě svého otce roli, kterou běžně zastává celý tým lidí. Podle dubnového rozhovoru pro Aha! fungoval jako manažer, technik, zvukař i bodyguard.
Jezdil s otcem na koncerty, zařizoval logistiku, řešil každodenní provoz. Ještě v červenci 2026 CNN Prima NEWS popsala, že otec se synem a snachou sdíleli rodinný domek a část léta trávili na společné chalupě v Jincích. Dva propojené životy, doma i v práci, na pódiu i u večeře.
Blízký přítel rodiny to pro CNN Prima NEWS shrnul bez obalu: Václav byl na syna
„citově závislý“ a syn za něj obstarával spoustu věcí. Helena Rytířová, dlouholetá rodinná přítelkyně, pro Blesk popsala zpěvákovu první reakci po oznámení smrti: „Vašík nám umřel… A jdu spát!“ Podle ní si vzal prášky a nechtěl bdít. Zůstal, jak řekla, „totálně vykolejený“. Janův návrat do role krizové opory
Jan Neckář není v bratrově příběhu nová postava. Po těžké mrtvici v roce 2002 to byl právě on, kdo Václava tlačil zpátky do života, doslova. Měnil mu jídelníček,
sám mu vařil, nutil ho cvičit.
Tentokrát je situace jiná. Nejde o rehabilitaci řeči a motoriky po cévní příhodě. Jde o to, zda dvaaosmdesátiletý muž, který v prosinci 2015 přišel o manželku
Jaroslavu a po její smrti se upnul právě na syna, unese další ránu. Po smrti Jaroslavy Václav ještě ten den odzpíval koncert a později o ní mluvil jako o svém „andělu strážném“. Tehdy ale měl vedle sebe syna. Teď nemá ani jeho. Zdroj fotografie: Nextfoto
Jan se zjevně vrací do stejné role, krizové opory. Jen tentokrát místo fyzioterapie
a diety řeší něco hůř měřitelného: zármutek, prázdnotu a provozní vakuum po člověku, který otci nahrazoval kus rodiny i kus managementu najednou. Zdravotní stav před tragédií nebyl bezproblémový
Synova smrt nepřišla do klidného období. Časová osa jara a léta 2026 ukazuje řadu varovných signálů. 1. května Václav zrušil koncert v Plzni kvůli nevolnosti.
Ještě 23. srpna, den před synovou smrtí, skončil po pádu na ortopedii. A pak přišla zpráva, která všechno převrstvila.
Syn podle Heleny Rytířové trpěl bércovým vředem na noze, z něhož se rozvinula
infekce, otrava krve a postupné selhání ledvin, jater a celého organismu. Blízký přítel rodiny odmítl nemoc blíže specifikovat, řekl jen, že všichni synovi radili, aby ji nepodceňoval. „Nedal si říct.“
Václav se rozhodl pro zpopelnění syna bez veřejného obřadu. Syn neměl děti. Dům po něm, jak napsala Rytířová, působí prázdněji, a to nejen fyzicky.
Co bude dál
Na Ticketportalu je stále v prodeji koncert
„2 legendy na jednom pódiu“ s Petrem Spáleným, naplánovaný na 26. října 2026 v Divadle Hybernia. Oficiální rozpis Spáleného termín rovněž uvádí. Jenže ještě 4. července Václav mluvil o letních koncertech a nových písních, a o měsíc později je všechno jinak. Zda se říjnový koncert s jeho účastí opravdu uskuteční, zatím nikdo veřejně nepotvrdil.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, na sociálních sítích se od 25. srpna hromadí vzkazy fanoušků:
„Držte se,“ „Doufáme, že to ustojíte,“ „Snad vás to neskolí.“ Obavy míří na kombinaci psychického zhroucení a zdravotního propadu u muže, který za poslední dekádu přišel o manželku, prodělal mrtvici a teď ztratil jediného syna.
Jan Neckář řekl, co řekl. Žádnou prognózu, žádný slib. Jen holou větu člověka, který ví, že jeho bratr stojí na hraně, a že on je zase ten, kdo ho musí držet.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová