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Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují

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Jan Neckář pět dní po smrti synovce poprvé veřejně přiznal, že jeho bratr Václav je na tom špatně. A že teď řeší jediné: aby to ustál.
Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují

Bratr Václava Neckáře promluvil o stavu zpěváka po smrti syna. „Starám se, aby to vůbec přežil," řekl. Blízcí se strachují

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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