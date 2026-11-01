ŘÍJEN 2026: Kterých deset článků na Jihlavské Drbně bylo nejčtenějších?

Drbna historička
Na někoho může působit strašidelně. Sedmitunový kolos visí mezi mohutnými trámy a podlahou a můžeme si na něj sáhnout. Zvon Zuzana je na první dojem obrovský a přes zářící světla ve zvonici jakoby pochmurný, dokud se nepohne. Pak se začne něco dít a tuny zvonoviny se pomalu rozhoupávají.
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Zvon Zuzana, třetí největší v Čechách i na Moravě má to štěstí, že visí právě ve věži kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Nejen že visí, ale i zvoní. Patrioti a milovníci staré Jihlavy mají zase štěstí, že se mohou o významných dnech a slavnostních příležitostech těšit z povznášejícího, silného zvonění.
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Politická korida
V rámci našeho pravidelného seriálu Politická korida jsme se v předvolebním období zastupitelů Jihlavy zeptali na otázku, který primátor či starosta vedl krajské město Vysočiny nejlépe.
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Rozhovory
Říjen byl ve znamení komunálních voleb, s tím souvisela i většina našich rozhovorů.
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Kromě toho jsme vyzpovídali nadějnou mladou lezkyni Barboru Bernardovou.
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A také oceněnou pedagožku z jihlavské základní školy Petru Mlčákovou.
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Hledáme páníčka
V rámci našeho seriálu Hledáme páníčka byla za říjen v nabídce dvojice pejsků Yoko a Ono.
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Deset nejčtenějších článků
1. K tragické dopravní nehodě došlo 1. října dopoledne na dálnici D1. Jak novináře informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, stala se na 159. kilometru ve směru na Brno. Zemřel při ní řidič v osobním autě. Šlo o nejčtenější článek - 46 186 zobrazení.
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2. Nezávislost médií - velké téma posledních dní. Naše čtenáře hodně zaujalo i toto téma, konkrétně informace o akci s názvem Noc světel za svobodná média. Článek zaujal 20 090 čtenářů.
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3. 15 519 čtenářů četlo článek, v němž jsme psali o dopravní nehodě autobusu a nákladního vozidla. Incident se stal ve Stonařově na Jihlavsku.
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4. Vysoko se dostal také článek o mladém traktoristovi, který vezl hnůj a boural. Zaujal 15 238 čtenářů.
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5. Říjnové komunální volby určily sedmatřicet jmen zastupitelů v Jihlavě. Někteří jsou dlouhodobí členové zastupitelstva, jiní se vrací, ale najdou se také nováčci v této funkci. Jejich přehled si prohlédlo 13 244 čtenářů.
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6. Byla to pohodová svatba s poctivou domácí kuchyní, personál byl vstřícný, ochotný, nic nebyl problém. Zkrátka to nejlepší místo pro svatební hostinu. Tak hodnotí Jihlavačka Petra D. nyní již bývalou restauraci Rebel, která je již srovnaná se zemí. Šestý nejčtenější článek četlo 9 832 čtenářů.
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7. Několik let pracovali kriminalisté z odboru hospodářské kriminality na velmi závažném zločinu podvodu, kterého se dopouštěli muž a žena. Poté, co připravili stát o desítky milionů korun, jim hrozí vězení na pět až deset let. Článek četlo 8 450 čtenářů.
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8. 8371 čtenářů Drbny zaujal náš kvíz, který se věnoval době před internetem.
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9. Jihlavská Dukla neprožívá zrovna vydařený začátek sezóny. Klub na začátku října prolomil hradbu mlčení a vyjádřil se k výkonům i ceně vstupného. Vyjádření četlo 8 224 čtenářů.
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10. Naštěstí jen krátce trvalo pátrání po třicetileté ženě z Jihlavy, která odešla z domu a poté se nevrátila. Mohla se pohybovat v okolí Vílance nebo Puklic, nakonec byla nalezena v krajském městě. Desátý nejčtenější článek za říjen zaujal 8 140 čtenářů.
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