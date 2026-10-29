Deset zraněných cestujících ve Stonařově. Autobus se čelně srazil s náklaďákem

Deset zraněných cestujících ve Stonařově. Autobus se čelně srazil s náklaďákemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Deset zraněných cestujících ve Stonařově. Autobus se čelně srazil s náklaďákemZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 29.10.2026 12:28
Záchranné složky vyjížděly v úterý 27. října po půl sedmé k dopravní nehodě, jež se stala ve Žďáru nad...
Přesně před padesáti lety už mohli lidé z Jihlavska jezdit po dálnici. Prozatím jen do Brna, na dokončení...
Bílé hvězdy ovládly druhé letošní derby Vysočiny. V Jihlavě Třebíčští triumfovali jasně 4:0, dvakrát...
Vladislavský sál Pražského hradu byl dnes večer svědkem tradičního státního vyznamenání prezidentem Petrem...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Policisté hlídali fotbal i hokej v Jihlavě. Po derby kvůli sporům zasahovali před arénou
- VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem
- Půlstoletí dálnice D1 na Jihlavsku: Na státní svátek otevřeli úsek do Řehořova
- Dominance v derby: Třebíč smetla Jihlavu na jejím ledě čtyřmi góly