Čip velký jako nehet řídí americkou protiraketovou obranu. Výrobu mikročipů pro IBCS zvládne jen jedna firma na světě

Nejcitlivější součástky americké protivzdušné obrany se vejdou na koneček prstu. Mikroelektronika společnosti Northrop Grumman zpracovává signály radarů, převádí je na data a pohání řídicí logiku zařízení, která systém IBCS (Integrated Battle Command System) spojuje do jedné bojové sítě. Tentýž koncern je hlavním vývojářem samotného IBCS a polovodiče pro obranu vyrábí ve vlastních továrnách, které schválila americká vláda. Navrhuje tedy mozek obrany a zároveň vyrábí křemík, na kterém tento mozek běží. Spojení obou schopností pod jednou střechou je v obranném průmyslu vzácné. Ukazuje také, kam se protivzdušná obrana posouvá: od samostatných raketových baterií k rychlosti, s jakou si stroje mezi sebou předávají data.
Od radaru k odpalu: jak IBCS skládá obraz oblohy
Starší protivzdušná obrana fungovala v uzavřených celcích. Patriot měl svůj radar, svá odpalovací zařízení i svou obsluhu. Když jeho radar cíl neviděl, baterie byla slepá, i kdyby o kus dál stál jiný senzor s dokonalým výhledem.
IBCS tuto logiku rozbíjí. Americká armáda ho označuje za technické řešení programu AIAMD a staví ho na principu „jakýkoli senzor, nejlepší zbraň“. Systém sbírá data z radarů různých typů a výrobců, slučuje je do společného obrazu vzdušné situace a pomáhá operátorovi vybrat efektor, který má na konkrétní cíl největší šanci. Radar jedné jednotky tak může navést střelu jiné jednotky. Podrobnosti v únoru 2026 popsala americká armáda.
Fyzicky síť tvoří tři hlavní prvky, jak je vyjmenoval americký kontrolní úřad GAO:
- Engagement Operations Center (EOC), tedy velitelské stanoviště, kde operátoři rozhodují o palbě,
- Integrated Collaborative Environment, pracovní prostředí pro plánování a koordinaci,
- Integrated Fire Control Relay, přenosové uzly, které drží pohromadě síť řízení palby.
Software se přitom vyvíjí průběžně a dostává čtvrtletní aktualizace. Hardware je kostra, programové vybavení dodává reflexy. Obojí ale potřebuje elektroniku, která zvládne zpracovat obrovský objem signálů v reálném čase, vejde se do mobilních kontejnerů a nespotřebuje příliš energie. Tady vstupují do hry miniaturní polovodiče.
Výsledky testů Northrop prezentuje sebevědomě. Podle firemního přehledu z roku 2026 prošel IBCS všemi ostrými střeleckými zkouškami se stoprocentní úspěšností, a to včetně podmínek elektronického boje, souběžných zásahů více cílů a napojení nových senzorů a odpalovacích zařízení. Armáda schválila sériovou výrobu v plném rozsahu v dubnu 2023, půl roku po skončení úvodních provozních zkoušek. Nezávislý úřad pro testování DOT&E ve své zprávě za rok 2024 doplnil, že každé další rozšíření sítě si vyžádá nové zkoušky a ověřování simulačních modelů.
Zrnko rýže s výkonem zesilovače: co umějí čipy Northropu
Výroba obranných čipů připomíná spíš šperkařskou práci než pásovou výrobu. Northrop ji popisuje jako opakované nanášení vrstev, fotolitografii, leptání a testování. Následuje řezání destiček na jednotlivé čipy a pokročilé pouzdření ve dvou i třech rozměrech. Vedle běžného křemíku firma pracuje se sloučeninovými polovodiči, například s arsenidem galitým, fosfidem inditým a nitridem galitým. Tyto materiály snesou vyšší frekvence a výkony, než jaké zvládá obyčejný křemík, a proto se hodí do radarů a komunikace.
Co taková technologie dovede, ukazují dva veřejně popsané příklady. Terahertzový čip z roku 2014, vyvinutý s podporou agentury DARPA, získal titul nejrychlejšího integrovaného zesilovače na světě s pracovní frekvencí 1 THz. Byl postavený na tranzistorech z fosfidu inditého s hradlem dlouhým 25 nanometrů. Northrop o něm uvádí, že je menší než zrnko písku. Novější čip FORTITUDE z nitridu galitého má velikost rýžového zrnka a podle výrobce nabízí trojnásobný výkon a dvacetkrát čistší signál. Žádný z nich firma veřejně nespojuje přímo s IBCS. Oba však dokládají úroveň, na které její továrny pracují.
Kapacity nejsou malé. Northrop podle svých údajů vyrobí a obstará miliony mikročipů ročně. Provozuje tři vládou akreditovaná pracoviště: polovodičové slévárny v kalifornském Redondo Beach a v Linthicumu v Marylandu a závod na pokročilé pouzdření v Apopce na Floridě. Do roku 2030 chce produkci čipů zčtyřnásobit. Pro samotný IBCS otevřel v alabamském Madisonu výrobní centrum EPIC, kde se kompletují systémy pro sériovou zakázku. Firma tam proinvestovala zhruba 460 milionů Kč a slibuje menší rozměry jednotlivých prvků i větší podíl automatizace a umělé inteligence.
Jeden dodavatel, jedno zranitelné místo
Závislost na úzkém okruhu výrobců Pentagon zná dobře. GAO už v roce 2015 ve svědectví varoval, že spoléhání na jediný zdroj špičkové mikroelektroniky může prodražit programy, posunout harmonogramy a ohrozit národní bezpečnost. Ministerstvo obrany v rozboru z roku 2018 vysvětlilo, jak taková situace vzniká: specializované požadavky, nízké objemy, ubývající konkurence a nákladná kvalifikace každého nového výrobce.
U obranných čipů platí všechny čtyři podmínky naráz. Komerční slévárna, která chrlí miliardy procesorů pro telefony, nemá důvod přestavovat linky kvůli několika tisícům kusů s vojenskou certifikací. Vládní akreditace navíc vyžaduje prověřené zaměstnance, kontrolovaný dodavatelský řetězec a fyzicky zabezpečené provozy na americké půdě. Firma, která tohle všechno vybudovala a zároveň sama navrhuje velitelský systém, má náskok, který se dohání roky.
Výpadek takového dodavatele by se projevil postupně. Nejdřív by se zpomalily opravy a dodávky náhradních dílů, pak modernizace a certifikace nových komponent. Washington proto rozjel program Trusted & Assured Microelectronics, jehož výslovným cílem je posílit domácí dodavatelský řetězec a omezit závislost na jediném zdroji.
Ochrana funguje i navenek. IBCS si mohou pořídit spojenci přes program zahraničních vojenských prodejů. Armádní kontrolní seznam pro zájemce z dubna 2025 ale upozorňuje, že konečnou konfiguraci i nabídku musí schválit americká vláda. Zákazník si může zvolit systém na amerických vozidlech, na vlastních nosičích nebo zabudovaný do stávající infrastruktury. Rusko či Čína by narazily na exportní pravidla ITAR, která zbraňový materiál tohoto typu chrání.
Polsko za humny: americká síť už hlídá střední Evropu
V prosinci 2025 vyhlásil polský 37. raketový oddíl protivzdušné obrany plnou operační pohotovost v rámci systému Wisła. Polské ministerstvo obrany uvedlo, že šlo o první střelbu mimo Spojené státy, při které baterii Patriot řídil operačně připravený IBCS. Americká armáda milník potvrdila s tím, že posiluje národní i alianční obranu. Podrobnosti zveřejnilo polské Ministerstvo národní obrany.
Varšava za síť zaplatí nemalé peníze. Smlouva z února 2024 na druhou fázi programu Wisła a na program Narew dosahuje zhruba 58 miliard Kč bez daně a počítá s dodávkami do roku 2031. Agentura DSCA předtím schválila možný rámec až za 92 miliard Kč, který zahrnoval 93 velitelských stanovišť EOC a 175 přenosových uzlů. Součástí balíku je integrace radarů, logistika, náhradní díly a offsety pro polský zbrojní průmysl.
Pro Evropu je podstatné, že IBCS dokáže obsluhovat i neamerické zbraně. Northrop a evropská MBDA už v roce 2019 předvedly napojení střel CAMM, které se tak staly prvním neamerickým raketovým systémem integrovaným do této sítě.
Česko jde jinou cestou. Ministerstvo obrany staví vyšší vrstvu protivzdušné obrany na izraelském systému SPYDER, čtyřech kompletech se střelami o dosahu až 80 km a výškovém dostřelu 20 km. Počáteční operační schopnost se čeká letos, plná v roce 2028. Pořízení Patriotů resort zmiňuje jako veřejně diskutovanou možnost, kterou brzdí vysoká cena a dlouhé čekací lhůty. Česká PVO se zapojuje do aliančního rámce NATO IAMD, jenž koordinuje národní senzory a zbraně v širším měřítku, zatímco IBCS slouží jako taktická nervová soustava konkrétních baterií a radarů. S polskou sítí za hranicemi bude česká obrana pravděpodobně spolupracovat přes alianční propojení.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková