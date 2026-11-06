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Čip velký jako nehet řídí americkou protiraketovou obranu. Výrobu mikročipů pro IBCS zvládne jen jedna firma na světě

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Americká protiraketová obrana dnes stojí na síti IBCS od společnosti Northrop Grumman. Firma navrhuje velitelský systém a sama vyrábí i čipy, které zpracovávají jeho data.
Čip velký jako nehet řídí americkou protiraketovou obranu. Výrobu mikročipů pro IBCS zvládne jen jedna firma na světě

Čip velký jako nehet řídí americkou protiraketovou obranu. Výrobu mikročipů pro IBCS zvládne jen jedna firma na světě

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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