Starostou Pelhřimova se stal znovu senátor Ladislav Med, má tři místostarosty

Starostou Pelhřimova se stal znovu senátor Ladislav Med, má tři místostarostyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starostou Pelhřimova se stal znovu senátor Ladislav Med, má tři místostarostyZdroj: ODS
Článek byl publikován 06.11.2026 15:18
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