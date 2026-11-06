Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Listové šátečky jako z pekárny: Křupavé vrstvy těsta a snadný postup z nich dělají oblíbenou svačinku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Listové šátečky jsou přesně ten recept, který vytáhnu ve chvíli, kdy je chuť na něco sladkého, ale trpělivost zrovna není na skladě. Hotovo je rychle, surovin je pár a kombinace tvarohu s jahodou funguje bez zbytečných kudrlinek.
Fotografie k tvarohovým šátečkům

Fotografie k tvarohovým šátečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když listové těsto zachraňuje odpoledne: Listové šátečky jsou rychlé, efektní a voní tak, že svolají celou rodinu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:27

Reklama
Další články z Cooky.cz
Arabský chléb na pánvi s omeletou: Zjistěte, jak z něj udělat snídani za 15 minut, která chutná jako z bistra
Arabský chléb na pánvi s omeletou: Zjistěte, jak z něj udělat snídani za 15 minut, která chutná jako z bistra
Tvarohový koláč s ovocnou vrstvou: Příjemně sladký moučník, ve kterém vynikne krémový tvaroh
Tvarohový koláč s ovocnou vrstvou: Příjemně sladký moučník, ve kterém vynikne krémový tvaroh

Tvarohový koláč s ovocem patří přesně do kategorie receptů, které se hodí ve chvíli, kdy chcete něco...

Jablečné řezy s citronovým těstem: Jemné těsto, ovocná chuť a skořicová vůně, která láká ke stolu
Jablečné řezy s citronovým těstem: Jemné těsto, ovocná chuť a skořicová vůně, která láká ke stolu

Jablečné řezy patří u nás doma k těm moučníkům, které mizí po plechu skoro bez řečí. Dělám je hlavně ve...

Kuře po kanadsku zapečené kečupem, cibulí a česnekem, co si nejlépe sedne s rýží
Kuře po kanadsku zapečené kečupem, cibulí a česnekem, co si nejlépe sedne s rýží

Kuře po kanadsku je přesně ten typ jídla, u kterého si při čtení surovin řeknete, že to bude trochu retro,...

Velký kvíz z luxusní restaurace: Lidé, kteří zvládnou všech 10 otázek, mají šanci stát se šéfkuchaři
Velký kvíz z luxusní restaurace: Lidé, kteří zvládnou všech 10 otázek, mají šanci stát se šéfkuchaři

Šéfkuchař luxusní restaurace nevaří jen dobře-musí ovládat desítky pojmů, technik a postupů, které se v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.