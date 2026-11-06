Listové šátečky jako z pekárny: Křupavé vrstvy těsta a snadný postup z nich dělají oblíbenou svačinku

Listové jsou přesně ten typ receptu, který se hodí ve chvíli, kdy není nálada stát dlouho u linky, ale kupovaný šátečky se vám domů taky úplně nechce nosit. Vytáhnete balíček těsta, smícháte tvaroh, přidáte pár jahod a poměrně rychle máte na plechu zákusek sladkost, která je tak skvělá, až je k neuvěření, že nezabrala skoro žádný čas.
U
se přitom vyplatí pohlídat jednu zdánlivou drobnost: listového těsta okraje je potřeba pořádně zmáčknout. Když se to vezme moc zlehka, náplň si v troubě udělá vlastní plán a vyteče ven. Místo úhledných šátečků pak na plechu leží něco trochu rozjetého, i když pořád jedlého. Podobné upozornění se u sladkých taštiček z listového těsta objevuje často a není to jen kuchařská přísnost. Stačí pár vteřin navíc, prsty nebo vidlička, a těsto drží o poznání lépe. Recept na rychlé listové šátečky s jahodami
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme 1 balíček listového těsta 1 vanička tvarohu 1 sáček vanilkového cukru 1 lžíce cukru 8 větších jahod 1 vejce na potření Postup přípravy bleskových šátečků z listového těsta
1.
Listové těsto rozválejte přímo na pečicím papíru na tenčí plát. Nožem ho nakrájejte na 8 čtverců, přibližně 10 × 10 cm. Nemusí být jeden jako druhý, to se doma stejně málokdy povede, ale podobný rozměr pečení usnadní.
2. Do misky dejte
tvaroh, přisypte vanilkový cukr a cukr a jen krátce prošlehejte. Doprostřed každého čtverce pak dejte zhruba lžíci náplně. Foto: Cooky.cz, Když listové těsto zachraňuje odpoledne: Listové šátečky jsou rychlé, efektní a voní tak, že svolají celou rodinu
3.
Jahody opláchněte, odstraňte stopky a z jedné strany je lehce seřízněte. Na tvarohu pak budou sedět stabilněji a při skládání těsta se nebudou tolik kutálet stranou.
4. Protilehlé rohy těsta přeložte ke středu přes
jahodu a okraje opravdu dobře přimáčkněte. Není nutné honit dokonalý tvar, důležitější je, aby náplň neměla kudy vytéct. Foto: Cooky.cz, Když listové těsto zachraňuje odpoledne: Listové šátečky jsou rychlé, efektní a voní tak, že svolají celou rodinu
5. Hotové šátečky potřete
rozšlehaným vejcem, přendejte je na plech a vložte do trouby předehřáté na 200 °C. Pečte asi 20 minut, dokud nezačnou pěkně zlátnout.
6. Po vytažení z trouby je nechte několik minut stát. Horký tvaroh umí překvapit. Kdo chce, může šátečky před podáváním lehce pocukrovat.
TIP: Pokud máte hodně šťavnaté jahody, dejte pod ně raději o něco méně tvarohu. Šátečky si lépe udrží tvar a spodní část těsta se tolik nepromáčí.
Dezert z listového a piškotového těsta překvapí svou skladbou. Jahodový pudink doplňují sladké meruňky Co když nemáte jahody nebo chcete jinou verzi?
Tenhle recept snese drobné změny bez toho, abyste museli cokoli složitě přepočítávat. Místo jahod můžete použít
meruňky, maliny nebo lžičku hustší marmelády. Varianta s marmeládou bývá nejrychlejší, a proto se v podobných receptech objevuje tak často. Otevřít sklenici je zkrátka jednodušší než čistit a krájet ovoce.
Když je tvaroh řidší a nechcete riskovat, že se náplň při pečení rozběhne, vmíchejte do ní
trochu pudinkového prášku. Používá se to i u jiných tvarohových šátečků a v běžné kuchyni je to docela spolehlivá pojistka. Povinné to ale není.
Můžu použít mražené jahody? Ano, jen je nechte nejdřív povolit a potom je opravdu dobře okapat. Když půjdou do těsta příliš mokré, pustí v troubě zbytečně moc vody.
Jak dlouho vydrží? Nejlépe chutnají v den pečení. Pokud zbydou do druhého dne, dejte je do chladu a před podáváním je můžete krátce prohřát v troubě.
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Šátečky z listového těsta plněné hustým vanilkovým pudinkem a ovocem: Rychlé pečení, sladké čekání
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline