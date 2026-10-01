Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tragická nehoda omezila provoz na D1. Střet s náklaďákem nepřežil řidič v osobním autě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K tragické dopravní nehodě došlo dnes dopoledne na dálnici D1. Jak novináře informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, stala se na 159. kilometru ve směru na Brno.
Tragická nehoda omezila provoz na D1. Střet s náklaďákem nepřežil řidič v osobním autě

Tragická nehoda omezila provoz na D1. Střet s náklaďákem nepřežil řidič v osobním autě

Zdroj: Dana Kinclová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:07

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů
Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů
Na kraji Jihlavy začíná výstavba silnice mezi Brněnskou a Kosovskou ulicí
Na kraji Jihlavy začíná výstavba silnice mezi Brněnskou a Kosovskou ulicí

Ohraničená část pole vedle hypermarketu Tesco na kraji Jihlavy zaujala veřejnost a lidé se ptají, co v...

Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut
Parkování v Jihlavě XLIII.: U městského nádraží bude nové parkoviště pro 30 aut

Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se...

Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet
Další požár. Les na Jelení hoře u Hodic dnes začal znova hořet

Dnes odpoledne vyráželi hasiči opět k lesu u Hodic na Jihlavsku, který hořel už včera. Tentokrát byl k...

POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé
POLITICKÁ KORIDA: Kdo v minulosti vedl Jihlavu nejlépe? Odpovídají zastupitelé

Už jen pár dní zbývá do komunálních voleb. V rámci našeho pravidelného seriálu Politická korida jsme se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.