Mrtvá zvířata házel z terasy na korbu vozu, veterinární klinika čelí vlně nenávisti

„Tohle není scéna z hororu, tohle se opravdu děje.“ Stojí v jednom z mnoha příspěvků, který koluje po sociálních sítích a zachycuje chování pracovníka svozové firmy.
„To, jak pracovník svozové společnosti zacházel s těly uhynulých zvířat, je pro mě samozřejmě nepřijatelné. Vložili jsme důvěru ve špatnou firmu. A to hned při našem prvním svozu. Samozřejmě jsem začal řešit situaci okamžitě,“ uvedl provozovatel kliniky Elite vet Lukáš Nechanický. Zároveň dodal, že k incidentu došlo před zhruba 14 dny.
Video doputovalo i k policii, která se případem aktuálně zabývá. Do šetření se zapojila také Státní veterinární správa. Zatím je ale brzy mluvit o výši pokuty i o tom, který ze subjektů nakonec ponese vinu. K incidentu se už vyjádřila firma, která sváží uhynulá zvířata do kafilérie. Uvedla, že jí to mrzí, ale zároveň zdůraznila, že objekt veterinární kliniky stojí na místě, kam se nedá dobře zajet s asanačním vozem.
„Náš pracovník se ocitl v situaci, kdy musel hledat způsob, jak svoz vůbec uskutečnit. Jednou z teoretických možností bylo přenášen uhynulých zvířat přes prostory kolem obchodů. Takový postup však náš pracovník považoval za naprosto nevhodný a z hygienického i etického hlediska nepřijatelný. Chápeme, že tento způsob mohl být pro přítomné osoby šokující. Nechceme jej prezentovat jako standardní ani žádoucí postup. Je však důležité, aby byly při hodnocení celé události známy také její skutečné příčiny a podmínky, za kterých náš pracovník jednal,“ uvedla společnost VAPO ve svém prohlášení. Klinika čelí obrovské kritice
Po zveřejnění záznamu se okamžitě strhla obrovská vlna kritiky. „
Tohle je hlavně pochybení kliniky. Jak to, že měl přístup ke zvířatům? To si k vám může přijít jak chce, aniž by tam byl nějaký zaměstnanec, který na to dohlíží? Jak to, že uhynulá zvířata nebyla zabalená v pytlích?“ ptala se Markéta V.
„To, co se stalo, je prostě neomluvitelné. Tohle máte mít prostě pod kontrolou. Jenom ta představa bolesti ze ztráty milovaného tvora, kterého majitel musel u vás zanechat, a pak vidět, jak se s ním nedůstojně zachází, je prostě šílená. Je to vaše vizitka,“ vzkázala Jana J.
Co s uhynulým mazlíčkem? Ponechat ho mohou lidé u svého veterináře, tělo pak putuje do spalovny. Například v Chodově u Karlových Varů funguje řadu let zvířecí krematorium Pet Heaven, které nabízí možnost důstojného rozloučení.
Klinika začala fungovat letos v polovině září. Její vedení se teď obává, že tento skandál bude pro ni likvidační.
„Elite vet jsem budoval od srdce vzhledem k vztahu, který ke zvířatům mám. A kdo mě zná, ví, že to nebyl žádný ekonomický tah. To, co se stalo, mě osobně hluboce zasáhlo a dopady směřují k tomu, aby Elite vet skončila. Ale jednu věc chci říct úplně jasně. Pokud chcete dávat něco za vinu Elite vet, dávejte to za vinu, prosím, mně,“ dodal Nechanický.
Dostává se mu ale i podpory od lidí, kteří zároveň upozorňují, že veterinárních klinik v kraji opravdu tolik není. „
Karlovy Vary mají dlouhodobě problém s dostupností veterinární péče. Specializovaná léčba a pohotovost nejsou žádná maličkost. Jednou může právě tahle klinika zachránit život vašemu vlastnímu zvířeti,“ upozornil například Jan O.