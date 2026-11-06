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Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal, lídr vítězného uskupení

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Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal z uskupení Pro Třebíč. Zvolený byl na dnešním ustavujícím zastupitelstvu. Hlasovalo pro něj patnáct ze sedmadvaceti městských zastupitelů. Bude mít tři místostarosty.
Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal, lídr vítězného uskupení

Starostou Třebíče se stal znovu Pavel Pacal, lídr vítězného uskupení

Zdroj: facebook Pavla Pacala
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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