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Opravy jihlavské třídy Legionářů finišují. Už brzy tudy projede trolejbus k terminálu

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Od letošního jara pracují dělníci v Jihlavě na opravách třídy Legionářů, ty probíhají ve dvou etapách. Primátor Petr Ryška dnes informoval, že spodní část opravovaného úseku je téměř hotová. Zde by se v pondělí 9. listopadu měla pokládat finální vrstva asfaltu, pracovat se bude i dopravním značení.
Opravy jihlavské třídy Legionářů finišují. Už brzy tudy projede trolejbus k terminálu

Opravy jihlavské třídy Legionářů finišují. Už brzy tudy projede trolejbus k terminálu

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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