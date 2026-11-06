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Novoluní ve Štíru se blíží: Přinese konec iluzí i tlustou čáru za minulostí

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Novoluní ve Štíru nastane už za tři dny. Bude to velmi transformativní období, které si žádá, abyste si vyřešili minulost a šli dál s čistým štítem. Jak se na tuto fázi luny připravit a co je vepsáno ve hvězdách?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific (vygenerováno pomocí AI)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

Magazín přináší články zaměřené na mystiku, spiritualitu a témata, která přesahují běžné vnímání reality. Věnuje se výkladům, znamením, energiím i různým podobám intuice a vhledu do budoucnosti. Čtenáři zde najdou texty o věštění, osobním rozvoji, symbolice i fenoménech, které propojují vnitřní...

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