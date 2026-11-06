Novoluní ve Štíru se blíží: Přinese konec iluzí i tlustou čáru za minulostí

Novoluní nastane v období transformace
Novoluní ve Štíru nastane už brzy, 9. listopadu 2026. Abychom zhodnotili jeho vliv, musíme se nejprve podívat na planetární aspekty. Zjistíme, že se na nebi touto dobou dějí zajímavé planetární jevy – Venuše i Merkur jsou retrográdní. O tom už jsme psali v tomto článku, pokud byste se dopodrobna chtěli ponořit do této problematiky, ve zkratce to znamená dvě věci:
- Retrográdní Merkur přináší zmatky a chaos ve smlouvách, vztazích, ujednáních, technické komplikace, omyly i nedorozumění.
- Retrográdní Venuše zase zamíchá se vztahy, přináší párům zkoušky a výzvy.
Do toho všeho přichází intenzivní novoluní ve Štíru. Mějte na paměti, že během roku přicházejí různá novoluní s odlišnou sílou. Tohle novoluní by ale mělo být velmi transformativní a mocné, takže se může stát, že co bude učiněno a řečeno, už nepůjde vzít zpátky. Může to nevratně změnit běh událostí. Proto si raději věci důkladně promýšlejte, ať pak nelitujete.
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Přinese konec iluzí i tlustou čáru za minulostí
Novoluní ve Štíru souvisí s hlubokou osobní transformací, velkými změnami ve vztazích i životním směřování. Ovšem nepůjde to rychle. O novoluní se můžete rozhodnout pro zásadní změnu života, dojdete k ní ale pomalými krůčky. Štír totiž nechce nic uspěchat a krok po kroku se ujišťuje, že kráčí správným směrem. Některé může potkat rozčarování a konec iluzí, v důsledku čehož se rozhodnou pro zásadní obrat v životě. Je možné, že v tomto období lidé udělají tlustou čáru za minulostí a vydají se do neznáma. To může na první pohled nahánět strach, ale někdy je to nutné, aby mohlo začít něco lepšího.
Numerologický význam novoluní
Na Aurazine se na věci díváme z více úhlů pohledu, proto se zaměříme i na den, ve kterém novoluní nastává, tj. 9. 11. 2026. Numerologický součet nám dává číslo 3 (9 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 +6 = 21, 2 + 1 = 3). Tři je v numerologii číslo spojené s komunikací, spoluprací, kreativitou, hravostí a nadšením. To nám dává signál, že na nový začátek budeme natěšení. I když se nám třeba mohlo v posledních měsících dít něco, co nás vyčerpávalo, tak teď nám novoluní „vlije novou krev do žil“ a my budeme zase schopní radovat se.
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Připravte se na nálož emocí
Jak tedy novoluní zvládnout co nejlépe? Zde je pár rad závěrem z astrologického hlediska:
- Připravte se na to, že to bude emočně náročné období. Staré končí a začíná nové. Ačkoliv jste třeba vnitřně přesvědčeni, že krok do neznáma už potřebujete, může se objevit pocit melancholie i stesku po minulosti. Přece jen někteří uzavřou určitou životní kapitolu, a tak je normální, že se v nich budou mísit pocity smutku a radosti z očekávaného nového startu.
- Pečlivě zvažte, co na sebe v tomto období odhalíte. Štír je totiž znamení, které má rádo soukromí a svá tajemství. Jejich vyjevení může způsobit větší poprask než obvykle.
- Važte svá slova, protože se může stát, že se někdo hluboce urazí nebo se ho vaše vyjádření dotknou natolik, že to naruší vzájemný vztah.
Moonomens, Refinery29, Numerology