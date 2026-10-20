DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích

To prostupuje jihlavské ulice i náměstí. Zvuk zvonu se za dobré slyšitelnosti nese v okruhu 20 kilometrů, a to by v tom byl čert, aby zvonění neupoutalo pozornost nejméně každého třetího Jihlavana. A to v samotném městě představuje 17 tisíc lidí.
Každý velký zvon v každé zemi má jednu magickou vlastnost, že nemusí zvonit, přesto jej mají místní někde hluboko v mysli. A což teprve historici a osoby, které se kolem „svého“ zvonu z nějakého důvodu točí.
„Jihlavský velký zvon, později zvaný podle své největší donátorky „Zuzana“, má průměr ústí 214,5 cm a výšku 176 cm při váze 7 092 kilogramů. Protože je hlavním měřítkem pro určení velikosti zvonu jeho průměr ústí a potom váha, je Zuzana podle známých a dostupných pramenů třetím největším zvonem v ČR po zvonu Zikmund z katedrály sv. Víta v Praze a po druhém zvonu, pojmenovaném po sv. Václavovi z katedrály sv. Václava v Olomouci,“ přiblížil Jiří Göth, jehož jméno si Jihlavané spojují s péčí o věžní hodiny, zvony a další sakrální památky ve městě.
Zvon Zuzana s nadcházejícím podzimem slaví hned tři jubilea. Na hradebním parkáně u brány Matky Boží byl ulit 29. září 1563 a na místě chladl ve formě mnoho dní. Nadešel 25. říjen a více než stovka silných mužů táhla zvon s reliéfy Ukřižovaného, Panny Marie a sv. Jakuba, patrona kostela sv. Jakuba, na místo určení. Podle oficiálních církevních pramenů poprvé vyzváněl 1. listopadu 1563 na den Všech svatých. Ovšem dochovaly se zprávy, že zvon zvonil několik dní předtím při pohřbu malého dítěte soukeníka Tomáše Matyáše a to zadarmo.
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„Hned po svátku Všech svatých si o Dušičkách 2. listopadu dala tímto zvonem zvonit nemocná lazebnice Zuzana ze Spitzerovy lázně, jež byla kousek od kostela v bloku vedle fary, aby si užila jeho líbezného zvuku ještě za svého života. Její jméno pak už zvonu zůstalo,“ přiblížil svého času jihlavský historik Karel Křesadlo. Jiná podoba pověsti hovoří o tom, že na zaplacení zvonu se skládaly jihlavské ženy, které vydaly mnoho peněz. Některé dokonce zlaté šperky obětovaly, aby dobrým skutkem odčinily svoje hříšné chování. A Zuzana měla být mezi nimi pro svou krásu a způsob života největší hříšnicí.
„Existuje i dojímavý příběh kronikáře Leupolda z dob dávno minulých o žebračce Zuzaně, která věnovala veliké jmění na ulití zvonu, aby se ve stáří mohla těšit jeho velebným zvukem,“ přiblížil svého času jihlavský historik František Hoffmann. Zvon Zuzana, celá staletí předmět obdivu a úcty Jihlavanů, se veze v podobě vyšňořené makety mezi desítkami jiných alegorií na vozech v tisícihlavém průvodu. V roce 1899 uspořádal magistrát největší oslavy v historii Jihlavy k domnělému tisícímu stému výročí založení města. Snímek ukazuje průjezd zvonu severní partií dnešní Komenského ulice. Reprofoto: archiv Stanislava Jelínka
Zvon Zuzana v předbělohorské době byl v českých zemích něčím dost výjimečným a zvlášť v samotné Jihlavě, tehdy nad poměry bohatém městě. Není divu, že i lidová slovesnost přišla ke svému. Třeba ke kopci Rudný neboli Šacberk se v časech tamních stříbrných dolů váže malebná pověst o chudičké matce s dcerkou při sbírání klestí.
Hodina byla jako vteřina
Máma nechala holčičku u ohníčku a sama odešla hloub do lesa, když tu náhle z dálky zaznívalo silné zvonění zvonu. Skála se rozevřela, holčička vešla do sluje, kde mezi horami zlata a drahokamů tančily víly a důlní skřítkové. Čas plynul, hodina byla jako vteřina. Mezitím se matka vrátila, ale hora se uzavřela. Šílená strachem bloudila krajem po vesnicích v okolí a po roce přišla na totéž místo. V tom okamžiku se z dálky rozeznělo velkolepé vyzvánění zvonu Zuzana a holčička vyběhla z hory zářící štěstím do matčiny náruče.
„Zlato a drahé kamení, které dostala od hodných důlních skřítků, nasypala matce do klína. Bohatství oběma umožnilo šťastný život až do smrti. Od té doby se hora nazývá Šacberk. (Schatzeberg – hora pokladů),“ v kostce svého času shrnul vypravěč příběhu, jihlavský historik Zdeněk Jaroš.
Není od věci poznamenat, že veliký zvon byl posvěcen hned po odlití v roce 1563 jako Jakub, ovšem jihlavské ženy jej brzy přejmenovaly na Zuzanu.