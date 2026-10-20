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DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích

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Zvon Zuzana, třetí největší v Čechách i na Moravě má to štěstí, že visí právě ve věži kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Nejen že visí, ale i zvoní. Patrioti a milovníci staré Jihlavy mají zase štěstí, že se mohou o významných dnech a slavnostních příležitostech těšit z povznášejícího, silného zvonění.
DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích

DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích

Zdroj: Stanislav Jelínek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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