Ani chůze, ani jóga. Při menopauze je potřeba dělat něco úplně jiného

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Hormonální bouře, kterou menopauza přináší, má daleko vážnější dopady než nepříjemné pocení a emocionální výkyvy. Pod povrchem se odehrává tichý proces, při kterém tělo ztrácí svou pevnost. Kosti se stávají křehčími, svaly slábnou a metabolismus zpomaluje. A právě tady začíná problém s tradičními radami, které ženy v tomto období dostávají.
Martina Colombari, bývalá Miss Itálie z roku 1991 a autorka knihy Il cambiamento sei tu: Il mio metodo per allenare corpo, mente e volontà, upozorňuje na zásadní věc. „Změna nepřijde sama od sebe a nejde o krátkodobý experiment,“ říká otevřeně. Její metoda stojí na třech pilířích: vytrvalosti, disciplíně a uvědomění. A hlavně na pochopení, že tělo v menopauze potřebuje úplně jiný typ pohybu, než si většina lidí myslí.
Když estrogen klesá, mizí i ochrana těla
S poklesem hladiny estrogenu nastupuje řetězová reakce. Ženské tělo začíná ztrácet minerální hustotu kostí rychleji než kdykoli předtím. Svaly, které fungují jako přirozený spalovač energie a zároveň jako opěrný systém skeletu, se tenčí. Klouby přestávají mít dostatečnou oporu a riziko zlomenin dramaticky stoupá.
Jóga nabízí flexibilitu a klid mysli. Pravidelné procházky podporují kardiovaskulární systém a pomáhají udržovat psychickou pohodu. Ani jedno z toho ale nevytváří mechanický tlak potřebný k tomu, aby kosti zpevnily a svaly zůstaly aktivní. Tělo potřebuje silný podnět, který ho donutí reagovat a bránit se úbytku tkání.
Právě proto Colombari klade důraz na posilovnu a práci s činkami. Pod zátěží kosti obnovují svou strukturu a vytvářejí nové minerální vrstvy, což je nejúčinnější přirozená prevence osteoporózy. Svaly zároveň udržují rychlý metabolismus, regulují hladinu cukru v krvi a chrání klouby před opotřebením.
Disciplína, která se vrací jako energie
Colombari se péči o dlouhověkost nevěnuje teprve od chvíle, kdy se u ní objevily první příznaky hormonálních změn. Systematicky na sobě pracuje více než deset let. Namísto strachu z věku a úzkosti z toho, co přijde po čtyřicítce nebo padesátce, zvolila aktivní cestu.
Cvičení v posilovně pro ni není občasná aktivita ani relaxační koníček. „Jde o pevnou disciplínu, u které je potřeba dlouhodobě vytrvat,“ vysvětluje. Vzít péči o své tělo vážně znamená i určitou oběť a sebezapření, které se ale vrací v podobě energie a vitality. Není to cesta pohodlná, ale je to cesta, která funguje.
Klíčem není jen samotné zvedání zátěže. Colombari zdůrazňuje komplexní přístup, ve kterém se jednotlivé prvky vzájemně posilují. Vedle silového tréninku hraje roli kvalitní strava s dostatečným příjmem bílkovin, které jsou nezbytné pro syntézu a udržení svalové tkáně. Dále cílené doplňky stravy, hluboký regenerační spánek a zvládání stresu.
Zdraví jako celek, ne jen absence nemoci
Zásadní posun v myšlení nastává ve chvíli, kdy člověk přestane vnímat zdraví jen jako nepřítomnost nemoci. Skutečné zdraví je pocit pohody, který tvoří vyvážený celek. Nejde jen o to, že zrovna neleží v posteli s horečkou nebo nemá žádnou vážnou diagnózu.
Colombari ve své knize popisuje cestu k poznání vlastního těla. V jejím případě to znamenalo podstoupení pokročilých testů DNA, epigenetiky i analýzy střevního mikrobiomu, spolupráci s psychoanalytikem a dlouholeté vedení osobním trenérem. „Každá žena by měla poznat svůj vlastní návod k použití,“ zdůrazňuje.
I bez specializovaných laboratorních vyšetření si ale každá žena může vzít hlavní poselství. Nemá smysl čekat na krizi nebo propadat panice z věku. Příchod menopauzy je biologická realita, na kterou se dá připravit. A příprava neznamená rezignaci na pohyb, ale naopak posílení jeho intenzity a cílenosti.
Když se k vyváženému jídelníčku a psychické pohodě přidá odvaha vzít do ruky činky a pravidelně namáhat svaly pod vedením zkušeného trenéra, tělo na to odpoví silou, odolností a energií. Procházky a jóga mají v životě stále své místo, ale pevné základy zdraví v druhé polovině života staví poctivá práce se zátěží. A to je přesně ta změna, kterou moderní věda potvrzuje a kterou Martina Colombari žije.
Zdroje článku: link.springer.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ilfattoquotidiano.it, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová