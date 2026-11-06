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Ani chůze, ani jóga. Při menopauze je potřeba dělat něco úplně jiného

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Dennívýzva
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Návaly horka a změny nálad přicházejí, ale skutečnou hrozbu pro zdraví žen po padesátce představuje něco jiného. Křehnutí kostí a mizení svalů totiž nezastaví ani klidné protahování, ani pravidelné vycházky.
Ani chůze, ani jóga. Při menopauze je potřeba dělat něco úplně jiného

Ani chůze, ani jóga. Při menopauze je potřeba dělat něco úplně jiného

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:30

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